Sie wollen Kunst in den Peenemünder Hafen bringen

Peenemünde

Sie dürfen wieder ihren Job machen. „Menschen begeistern, mit Emotionen berühren“, sagt Dominique Dell-Oro. Ihr Künstlername ist Rosie. Und von der Kunst lebt sie. „Nach den vielen Monaten der Isolation ist es für uns ein besonderer Moment, wieder vor Publikum auftreten zu können.“

Heute ab 12 Uhr ist es soweit. Am Peenemünder Hafen öffnet sich der Vorhang der Wandelbühne. Die gehört zu einer Gruppe junger Artisten und Zirkuspädagogen, die bis 4. Juli zwischen dem imposanten Kraftwerk und der Hafengalerie „Kleinkunst mit Meerblick“ bieten. Dazu sollen peu à peu Gastkünstler kommen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Meer haben wir hier direkt vor der Bühne. Uns wurde Sand angeliefert“, sagt Rosie, die für die Veranstaltung erst in der vergangenen Woche vom Amt Usedom Nord die Genehmigung bekommen hat. Am 3. Oktober 2020 hatten die vier Künstler – zwei aus Berlin und zwei aus Lüneburg – ihren letzten Auftritt in Potsdam.

Theaterauftritt für ein neues Gerüst

Nun Peenemünde. Sie kommen mit einer neuen Bühne, die sie während des Corona-Lockdowns gebaut haben. Nach dem Prinzip „Geben und Nehmen“. Weil es in der Zeit keine Einnahmen gab, hatten sie Freunde und Firmen in ihrer Heimat um Hilfe gebeten. „Das Echo war riesig. Das Gerüst hat uns beispielsweise eine Firma umgebaut. Im Gegenzug werden wir dort beim Sommerfest auftreten“, sagt Paula Pannicke. Die 26-Jährige beschreibt die Zeit mit ihrem Freund Jesche in den vergangenen Monaten mit „Leben am Limit“. Er habe zwischendurch auch als Hausmeister gejobbt. „Von der Grundsicherung, die wir vom Staat bekommen haben, kann man ja nicht leben“, sagt sie.

Nun geht der Blick nach vorn: Fast drei Wochen wollen sie jetzt auf Usedom bleiben und den Peenemünder Hafen in einen großen Marktplatz verwandeln. Zu Artistik, Jonglage, Theater und Zirkus kommen eine große Spielwiese, ein historisches Holzkarussell, Bungee-Trampolin und eine gemütliche Taverne.

Mit dem Schifferklavier in der Taverne

Hier hat Kai Maschke das Sagen. Er kommt aus der Nähe von Altentreptow und hat seine Taverne mit dem Stoffdach das letzte Mal beim Apfelfest in Berlin im Oktober des vergangenen Jahres aufgebaut. Maschke ist Musiker und während des Peenemünder Kleinkunst-Events auch Gastronom. „Wie es sich am Wasser gehört, werde ich in der Taverne auch mal zum Schifferklavier greifen“, sagt Maschke.

Jeden Tag wird es auf dem Platz an der frisch sanierten Fährstraße um 12 Uhr losgehen. „In der Woche läuft das Programm bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr, weil wir da eine große Feuershow haben“, sagt Rosie und ergänzt: „Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns aber über Spenden.“

Während der Corona-Pause war an Auftritte nicht zu denken. Auch das Training gestaltete sich schwierig. „Für die Luftartistik braucht es eine sechs Meter hohe Decke, die wir in der Wohnung nicht haben“, sagt Paula. Daher haben die Künstler, die sich von der Artistenschule Berlin kennen, auf digitalem Weg versucht, ein Publikum zu finden und Kunst zu zeigen. „Wir haben kleine Filme gedreht. Wir wollten einfach nur zeigen, dass wir noch da sind“, meint Rosie.

Sie sind wieder da und genießen das Flair im Hafen. „Hier zu arbeiten und immer eine leichte Brise um die Nase zu haben, ist besonders schön“, sagt Jesche, der mit Kumpel Lukas Reichenbach Mini-Stühle stapelt oder Keulen, die eher Flaschen ähneln, durch die Luft wirbelt.

Lediglich am Montag, 28. Juni, soll es auf der Wandelbühne keinen Künstler geben. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Ohne uns wird’s still“ – Kunst und Kultur in Zeiten von Corona.“ „Wir sind natürlich vor Ort, auch der Markt ist mit allen Angeboten geöffnet. Es wird an diesem Tag nur kein Bühnenprogramm geben“, sagt Rosie.

Auszug aus dem Programm am Wochenende:

Freitag:15 Uhr: Panikkompanie – Clownerie und Akrobatik16.30 Uhr Rosie’s Kofferkabarett – Luftakrobatik und Comedy19.30 Uhr Wandelvarieté – Artistik mit Überraschungsgästen21.30 Uhr Feuershow

Samstag:15 Uhr Bauchtanz – Workshop18.30 Uhr Der freundliche Jonglierfachverkäufer – Jonglage20.30 Uhr Diary Slam – Live Lesung mit Kay Kastner

Sonntag:15 Uhr Die kleine Meerjungfrau – Lesung trifft Artistik16.30 Uhr Open Stage – Artistische Wundertüte19.30 Uhr Wandelvarieté – Artistik mit Überraschungsgästen

Von Henrik Nitzsche