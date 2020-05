Ahlbeck

Den Namen John kennt man, Einheimische und Urlauber. Werner und Eva John halten Vorträge und laden zu Ortsführungen ein. Sie können Geschichten erzählen über die Bäderarchitektur und die vielen Villen mit ihren Säulen, Balkonen und Schmuckelementen. Oder über die kaiserliche Familie, die gerne auf Usedom zu Gast war.

Auch wenn in Zeiten von Corona derzeit Veranstaltungen abgesagt sind, haben sie dennoch einen neuen Vortrag erarbeitet. Der Titel lautet „Vom Fischerdorf zum Kaiserbad – ein Streifzug durch die Ortsgeschichte“. Werner John kündigt „viele, bisher unbekannte Dokumente“ an. Seine Frau Eva hat durch intensives Studium sowie Gespräche mit Zeitzeugen viele Informationen zur Geschichte des Seebades Heringsdorf zusammengetragen.

Werner John erlernte nach der Schulzeit den Beruf eines Tischlers. „An mein Gesellenstück, einen Nachtschrank, kann ich mich noch gut erinnern“, sagt er. Bei seinem Tischlerjob vermisste der kontaktfreudige Mann den Umgang mit den Menschen. Den gab es reichlich bei seinen sportlichen Aktivitäten – John spielte auf Linksaußen bei den Fußballern der BSG Empor Ahlbeck. „Der Sprung in die Bezirksliga war mein absoluter Höhepunkt. Später war ich noch Jugendtrainer.“

Pokalsieger auf die Insel geholt

Die Sportleidenschaft führte ihn zum Feriendienst der Gewerkschaften, wo er nach einem Fernstudium als Sportleiter arbeitete. Und viele Stunden am Strand mit den Urlaubern verbrachte. Organisiert wurden Urlauber-Olympiaden, Strandspiele oder Wanderungen. „Täglich wurde 9.30 Uhr zur Strandgymnastik aufgerufen. Es war schon großartig, wie viele mitmachten“, erinnert sich John. Seine vielen Fotos, die er von damals noch hat, zeigen Menschentrauben.

An eine Begegnung erinnert er sich besonders: Der Magdeburger Fußballer Wolfgang Abraham machte Urlaub in Ahlbeck. Als der FCM kurze Zeit später den Cup der Pokalsieger gewann, hatte Werner John eine Idee. Tatsächlich gelang es ihm, die gesamte Truppe zu einem Auftritt ins Ferienheim „ Kurt Bürger“ (heute Haus „Seeblick“) zu lotsen. Die 300 Besucher waren begeistert. Auch der bekannte Sportreporter Gottfried Weise und die ägyptische Olympiamannschaft waren bei einem Forum zu Gast.

„Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt, ob bei Wanderungen oder bei den Veranstaltungen“, sagt Werner John. Später haben sich daraus viele Kontakte ergeben mit Freunden aus Amerika, Australien, Frankreich, Österreich oder Schweden. Davon zeugen viele Bilder, Ansichtskarten oder Briefe in seinem umfangreichen Archiv. Ein Treffen war aber entscheidend: Beim Turn- und Sportfest in Leipzig lernte er seine große Liebe kennen – Eva. Sie kam 1978 nach Ahlbeck und arbeitete in der Verwaltung der Konsumgenossenschaft.

Ein Treffen mit Dewjatajew

Nach der Wende machte sich Werner John selbstständig mit seinen Führungen und der Vortragstätigkeit. Eva John arbeitete als Dolmetscherin. Ein besonderes Erlebnis hat sie stark bewegt. Sie traf vor und nach der Wende mehrmals Michail Dewjatajew. Der Kampfflieger der Roten Armee wurde bekannt durch seine spektakuläre Flucht mit einem deutschen Flugzeug von Peenemünde kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Der ihm als Jagdflieger hinterher geschickte Günter Hobohm konnte ihn nicht mehr erreichen.

Eva John war dabei, als sich die Männer nach der Wende in Peenemünde das erste Mal gegenüberstanden. „Sie reichten sich die Hände und Günter Hobohm sagte, dass er heute froh ist, ihn nicht mehr erreicht zu haben.“ Sie bekam ein handsigniertes Buch von Dewjatajew „Flucht aus der Hölle“ in russischer Sprache.

Vorträge und Führungen immer weiter ergänzen

Zurück zu den Führungen: Eva John hat Reisefachleuten aus aller Welt die Besonderheiten der Usedomer Bäderarchitektur nahegebracht. Während die Ahlbeckerin vorwiegend Rundgänge in Ahlbeck und Bansin übernimmt, ist ihr Mann in Heringsdorf unterwegs.

Nach den Ortsrundgängen und Foren tauschen sich die Eheleute aus. „Wir wollen unsere Vorträge und Führungen immer weiter ergänzen“, sagt Werner John. Dafür suchen sie auch weiterhin nach Zeitzeugen. Der rege Austausch hat noch einen anderen Vorteil – so können sie sich bei den Ortsführungen jederzeit vertreten.

