Heringsdorf

Sonja Warnecke hat Gänsehaut. Mit einem Blumenstrauß wird sie von Hotelchef Carsten Willenbockel und Front Office Managerin Carolin Knöfler empfangen. Die Kasselerin ist mit ihrem Mann Helmut der erste Gast seit sieben Monaten im Steigenberger Grandhotel & Spa in Heringsdorf. Hotelpage Frank Lucas stapelt die Koffer auf seinen Wagen und schiebt sie durch die Lobby. „Ein schönes Gefühl, dass es wieder losgeht“, sagt er und verschwindet im Fahrstuhl. Der Hotelbetrieb läuft.

Knapp 40 Gäste werden es am Eröffnungstag sein, die an der Rezeption einchecken. „Ein besonderer Moment“, sagt Willenbockel und blickt zurück auf die monatelange Corona-Schließung: „Das war schon ein bedrückendes Gefühl, bei Notbeleuchtung und ohne Musik durch das Haus zu laufen.“ In einem Haus, das 169 Zimmer und zu Spitzenzeiten 130 Mitarbeiter (19 Auszubildende) hat.

Zum Start ist das Personal noch überschaubar. „Wir haben unsere Mannschaft für die Saison aber zusammen. Ab Mitte Juni wird für alle die Kurzarbeit beendet sein“, sagt Willenbockel. Abgänge im Team, die es gab, begründet er nicht mit Corona. „Das ist jedes Jahr die normale Fluktuation.“

Zum Wochenende soll das Hotel an der Promenade zu 70 Prozent ausgelastet sein, ab Montag zu über 80. „Danach schießt es nach oben und dann bekommen wir Druck auf den Kessel“, so der Hoteldirektor.

Vier Tonnen Speisen geordert

Für den Auftakt sind die Kühllager gut gefüllt. „Wir haben von unseren Lieferanten alles bekommen, rund vier Tonnen Speisen. Ein bisschen Verzögerung gab es bei den Frühstückseiern“, meint Küchenchef Tobias Abt. Er sitzt in seinem kleinen Büro vor dem Rechner und schaut in die Küche: „Endlich ist hier wieder Leben. Das war schon ziemlich gespenstisch“, so Abt, dessen Frau nur zwei Räume weiter für alles „Süße“ im Haus zuständig ist. Sie ist die Patisseriechefin. „Meine Arbeit ist Leidenschaft. Diese Leidenschaft habe ich seit November vermisst“, sagt sie und wendet sich ab. Das Dessert wartet.

Dass der Neustart gemächlich anläuft, begrüßt Willenbockel. „Klar, alle stehen erst mal unter Strom nach so einer langen Pause.“ Für das Team gab es am Vortag auf der Sonnenterrasse ein gemeinsames Frühstück. „Das war unser Moment“, sagt der Hotelchef und flitzt zwischendurch mal zum Fototermin mit der Belegschaft raus. Ein Jubiläumsbild. Ende Mai wurde das Steigenberger zehn Jahre alt. Gefeiert wird später.

Luxus mit vielen Teststationen

Jetzt muss wieder ein Rädchen ins andere greifen. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Willenbockel. Dazu gehören auch alle Anforderungen im Umgang mit der Pandemie. Wer eincheckt, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Gäste, die in der Unterkunft Gemeinschaftsräume, wie Restaurants, nutzen, müssen diesen alle 72 Stunden wiederholen. „Wir laufen ihnen da aber nicht aktiv nach“, so Willenbockel. In den Restaurants oder im Spa-Bereich werde nachgefragt. „Das hat charmanten Erinnerungscharakter. Wir sind hier in einer luxuriösen Situation. Ich kenne keine andere Destination, die so ein großes Netzwerk an Corona-Teststationen hat, wie die Kaiserbäder.“

Und falls der Gast im Steigenberger auf den Selbsttest setzt, steht ihm dafür ein kleiner Raum in der Lobby mit zwei Test-Ecken zur Verfügung. Dort kann er vom Personal auch begleitet werden. Bei der Kontaktnachverfolgung bedient sich das Hotel der Luca-App. „Im Frühstücksraum können sich die Hausgäste bequem per Smartphone registrieren. Jeder Tisch wird als eine Zone behandelt“, sagt der Hotelchef und wird zur Rezeption gerufen. Gäste sind gekommen, aus dem Kreis Bad Doberan. Willenbockel will sie begrüßen. Frank Lucas greift zum Gepäckwagen und folgt ihm – der Hotelalltag an der Heringsdorfer Promenade ist zurück.

Von Henrik Nitzsche