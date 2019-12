Am Samstagmorgen kam es am Ortsausgang Wolgast in Richtung Groß Ernsthof zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 76 Jahre alter Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen Taxi.