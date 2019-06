Koserow

Technisch komplizierte und aufwändige Tiefbauvorhaben erfolgreich umsetzen – das ist das Metier von Siegward Schmidt. Mit Sitz in Neuenkirchen bei Greifswald sowie Niederlassungen in Karlshagen und Hamburg gilt er unter privaten wie öffentlichen Bauträgern als „einer, der es kann und der es hinkriegt“. Ein Urteil, das schmeichelt, das der 77-Jährige aber umgehend ergänzt: „Es braucht natürlich sachliche Expertise, ein Stück Mut zum Risiko und eine große Portion Erfahrung.“ Nicht zu vergessen sei schließlich, dass es auch ohne zuverlässige Partner nicht funktioniere.

Bevor Schmidt ab Mitte der 1990-er Jahre mehr und mehr Aufträge im Bernsteinbad Koserow übernahm, hatte er vor allem beim Seehafenbau in Mukran sowie in Lohme und Altefähr auf Rügen erste Meriten in der Branche gesammelt und sich als streitbarer Experte einen Namen gemacht. Zur politischen Wende zunächst arbeitslos, griff der Greifswalder den Ratschlag eines Bekannten auf und machte sich als Bauplaner und Beratender Ingenieur (er vergleicht das mit einem „Architekten für Tiefbau“) selbstständig.

Ehrgeiziges Straßenbauprogramm realisiert

Und er biss sich durch. Gemeinsam mit tatkräftigen Berufskollegen, in der sachbezogenen Auseinandersetzung mit Bauherren sowie mit großem Fleiß. Heutzutage ist der passionierte Kleingärtner noch immer jede Woche mindestens zwei Mal auf Usedom unterwegs und hier – vorrangig rein arbeitsmäßig betrachtet – zu Hause. Das Zusammenwirken mit den Seebädern sei unter anderem deshalb vorteilhaft, weil im Tourismus erfolgreiche Gemeinden einen gewissen Spielraum im Investbereich haben und also nicht komplett am Tropf der Landesfürsten hängen.

In Koserow dürften sich viele Einheimische wie Feriengäste daran erinnern, dass die Gemeinde unter Alt-Bürgermeister Helmut Hilpert ein ehrgeiziges Straßenbauprogramm aufgelegt hatte. Mit dessen erfolgreicher Abarbeitung, im Zusammenwirken auch mit Wolfgang Riemann und René König als Ortsoberhäupter, wurden aus ehedem staubigen Sandwegen schicke Straßen – rund 20 Kilometer insgesamt. Typisch dabei das gestrahlte, farbliche Betonsteinpflaster wie in der Förster-Schrödter- und jüngst der oberen Meinholdstraße. Und obwohl Auseinandersetzungen nie ausblieben, schließlich mussten sich Anlieger an den Kosten beteiligen, ist vor allem der intensive Gedankenaustausch zu Gestaltungsfragen zwischen Gemeinde, Schmidt und den Bürgern in positiver Erinnerung. Auch das ist gelebte Demokratie.

Technisch anspruchsvolle Lösungen

Dass es hier und dort Streitigkeiten um die Verwendung von Steinen, um deren Qualität und Höhenunterschiede sowie andere Mängel gibt, ist nicht zu verschweigen. Da dürften am Ende Juristen das entscheidende Wort haben. Unstrittig erfolgreich ist hingegen der Hauptstraßenbau als innerörtliche Verbindung zwischen Alt (dem ursprünglichen Fischerdorf) und Neu (der Seebrücke). Was nicht jeder wissen dürfte: Im alten Ortskern sind übrigens zum großen Teil Pflastersteine aus Hamburg verbaut worden. Zur Zeit plant die Gemeinde, die Achterstraße und den Kölpinseer Weg neu zu bauen, Schmidt hat seine Angebote gemacht.

Während er beim Seebrückenneubau nicht zum Zuge kommt („Hätte ich gern gemacht, aber man kann nicht alle Ausschreibungen für sich entscheiden.“), hat er die Stahltreppenanlage zum Strand unweit der Siemensstraße verantwortet. Kein einfaches Unterfangen, weil technisch anspruchsvoll. „Aber wenn die Lösung einmal durch den Kopf ist, kann man immer wieder auf die gleiche oder ähnliche Technologie zurückgreifen“, erklärt Schmidt. Die Hochuferbrücke direkt am Kliff soll und werde mindestens 50 Jahre halten. Sie ist mittels verschiedener Gleit- und Festlager so konstruiert, dass die wirkenden Hangkräfte von Pfahlböcken aufgenommen werden und auch sturmbedingter, erheblicher Sandabtrag die Stabilität nicht gefährde, so der Experte.

Koserows Bürgermeister König mag die Kooperation mit dem Senior vor allem deshalb, weil es stets konstruktiv in der Sache zugehe. „Natürlich ist Siegward Schmidt auch streitbar. Aber er hat stets zugleich die Belange des Bauherren mit im Kopf und beachtet.“ Und: Seine Leistungen wie die Gesamtvorhaben „bleiben immer preistreu.“ Ein Umstand, den Auftraggeber heute mehr denn je zu schätzen wissen.

Steffen Adler