Wolgast

Eine besondere Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Wolgast hat sich Sonja Dworak einfallen lassen. Die 60-Jährige betreibt seit 2009 ihr Schmuck- und Uhrengeschäft im Famila-Markt. „Ich wollte Wolgast schon immer bei mir tragen“, sagt sie mit einem Lächeln und holt aus der Schauvitrine eine feingliedrige Silberkette hervor.

Die Kette ziert exklusiver Stadtschmuck, denn der Kettenanhänger wurde mit der Silhouette der Stadt Wolgast verziert. Das besondere Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Silberkunstwerke Manufaktur Matthias Klein umgesetzt. „Ich dachte mir, dass ein solcher besonderer Anhänger sicher Liebhaber findet. Steine oder Gravuren verzieren immerzu die Kettenanhänger. Aber Stadtschmuck ist eben mal was ganz anderes“, so die Geschäftsfrau.

Anzeige

Schmuck macht Heimatliebe sichtbar

Das Schmuckstück ist in Handarbeit aus echtem Sterlingsilber hergestellt und mit einem nicht anlaufenden Überzug versehen. „So behält das Silber seinen intensiven Glanz“, sagt Dworak. Die Manufaktur Silberkunstwerke hat schon viele solcher kleinen Kunstwerke hervorgebracht. Von Köln über Halle bis nach Prenzlau: Mittlerweile gibt es knapp 400 Exemplare des silbernen Stadtschmucks in ganz Deutschland. Nun also auch Wolgast.

Weitere OZ+ Artikel

„Es ist egal, ob das Motiv überaus bedeutend, geschichtsträchtig, modern oder alt ist. Die Schmuckstücke sind alle durch die Emotionen dahinter miteinander verbunden und machen Heimatliebe sichtbar“, schildert Deborah Klein von der Manufaktur. Die Kreation des jeweiligen Kettenanhängers erfolgt immer in enger Zusammenarbeit zwischen Schmuckstudio und Manufaktur.

Handzeichnungen fürs Motiv

Zunächst werden Handzeichnungen vom entsprechenden Motiv angefertigt. Diese bilden die Basis für ein sogenanntes CAD, also eine technische Zeichnung, die mittels Software am Computer erstellt wird. Ist dieser Entwurf dann für alle Seiten zufriedenstellend, wird das Schmuckstück traditionell im Gießverfahren gefertigt. Dabei sind sehr viele Fertigungsschritte notwendig. Am Schluss dieses Prozesses wird es von Hand poliert und hochwertig rhodiniert oder vergoldet, bis es endlich ins Schmuckstudio gelangt. „Der ganze Prozess umschließt meist einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen“ so Deborah Klein.

In der Wolgaster Silhouette sind die Petrikirche, das Rungehaus, das Rathaus, der Peenestrom und weitere typische Motive mit verankert. Sonja Dworak hofft, dass sich für diese spezielle Liebeserklärung an Wolgast Interessenten finden. „Aber ich denke schon, dass es genügend Wolgaster gibt, die ihrer Stadt genauso verbunden sind wie ich es bin“, sagt sie.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

In der vorpommerschen Stadt am Peenestrom habe sie ihre Kindheit und Jugend verbracht, hier habe sie ihren Beruf gelernt und ihre große Liebe gefunden. Hier seien ihre Kinder geboren und groß geworden. „Mein ganzes bisheriges Leben verbindet sich mit Wolgast. Auch den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich hier gewagt“, schildert sie.

Schöne Seiten einer kleinen Stadt

Nicht alle Entwicklungen in Wolgast gefallen ihr, „aber nur negativ über meine Heimatstadt zu sprechen, das ist nicht mein Ding. Wolgast hat so viele schöne Fleckchen, gerade auch in der Altstadt, die gern mal übersehen werden. Man muss die schönen Seiten einer kleinen Stadt wie Wolgast auch sehen wollen, dann findet man sie auch“, betont sie.

Mit ihrem besonderen Stadtschmuck in Sterlingsilber hofft sie, ihren Kunden nicht nur ein außergewöhnliches Schmuckstück und Geschenk zu präsentieren, sondern sie auch ein Stück weit zu begeistern, in Wolgast mal wieder auf Entdeckungstour zu gehen.

Lesen Sie auch

Von Cornelia Meerkatz