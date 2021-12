Heringsdorf

Mehrmonatige Schließungen im Tourismus, abgesagte Großveranstaltungen, unzählige Impfaktionen, lange Warteschlangen vor Corona-Testzentren und zum Ende des Jahres gingen tausende Menschen auf die Straße, um ihren Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen kund zu tun.

Das Corona-Jahr 2021 stellte viele Bewohner der Region vor große Herausforderungen – sowohl privat als auch beruflich. Mit etwas mehr Optimismus blicken die Menschen in der Region ins kommende Jahr 2022. Hier sind ihre Wünsche.

Lesen Sie auch:

Jürgen Kraft (58), Fahrschullehrer und Bademodensammler aus Ahlbeck: Mein Wunsch für 2022 ist, dass das Brauchtum und die Traditionen der Insel Usedom nicht komplett untergehen. Außerdem wünsche ich uns einen sanften, hochwertigen und ressourcenschonenden Tourismus für Jedermann.

Jürgen Kraft aus Ahlbeck. Quelle: Hannes Ewert

Kai Diekmann (57), Ex-Chefredakteur der Bild und Usedom-Liebhaber mit Zweitwohnsitz in Heringsdorf: Ich wünsche mir, dass wir so wie seit über 150 Jahren und seit Gründung der Seebäder leidenschaftliche Gastgeber sind. Unsere Gastfreundschaft leben zu dürfen, ohne dass uns eine Pandemie Fesseln anlegt. Das wünsche ich mir für alle Gäste der Insel und für die Gastgeber, deren Durchhaltevermögen nun schon so lange auf die härteste Probe gestellt wird.

Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der BILD-Zeitung, in seiner Villa „Meeresstern“ in Heringsdorf. Quelle: Hannes Ewert

Michael Steuer (38), Geschäftsführer Usedom Tourismus GmbH: Der Sinn des Lebens besteht nicht darin zu existieren, sondern zu leben. Von daher wünsche ich mir für das Jahr 2022, dass wir unsere hohe Lebensqualität zurück erlangen und die Pandemie hinter uns lassen.

UTG-Chef Michael Steuer. Quelle: Hannes Ewert

Rolf Seelige-Steinhoff(58), Geschäftsführer der Seetelhotels auf Usedom wünscht sich, dass das gute Miteinander in der Krisenzeit auch noch danach anhält. „Wir haben auf vielen Ebenen einen Zusammenhalt gespürt, der fantastisch war. Diesen müssen wir über die Krise hinaus bewahren.“

Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels auf Usedom. Quelle: Stefan Sauer

Dr. Matthias Gründling (60), Intensivmediziner der Unimedizin Greifswald und Zinnowitzer: Ich wünsche mir für das kommende Jahr mehr Leichtigkeit in allen Lebenslagen – ob im Beruf oder im Privatleben. Das würde die Situation in der Bevölkerung deutlich entspannen.

Dr. Matthias Gründling. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ulli Wegner (79), Boxtrainerlegende und Usedom-Fan: Allen Menschen wünsche ich natürlich viel Gesundheit. Für die Insel Usedom wünsche ich mir, dass sie weiterhin blüht und dass wir die Pandemie bald hinter uns lassen.

Wird nächstes Jahr 80 Jahre: Boxtrainerlegende Ulli Wegner. Quelle: Tom Schröter

Oliver Hartmann (41), Leiter Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck: Ich wünsche mir für 2022, dass wir einen geeigneten Platz für unsere Ausstellung auf der Insel Usedom finden. In Ahlbeck wurde der Platz zum Jahreswechsel besenrein an die Gemeinde übergeben.

Oliver Hartmann, Leiter der ehemaligen Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck. Quelle: Lutz Roeßler

Anna Engel (25), geschäftsführende Dramaturgin der Vorpommerschen Landesbühne: Ich wünsche mir vor allem ein verständnisvolleres Miteinander. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, füreinander da zu sein und insbesondere an diejenigen zu denken, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Natürlich wünsche ich mir für das Jahr 2022 auch, dass wir als Vorpommersche Landesbühne wieder die Türen für unser Publikum öffnen dürfen.

Anna Engel, geschäftsführende Dramaturgin der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Steffen Adler

Sebastian Antczak (32), Wachturmleiter in Heringsdorf: Ich wünsche mir für 2022, dass es mehr Zusammenhalt zwischen den Menschen gibt und dass die Corona-Krise endlich ein Ende nimmt.

Sebastian Antczak von der DRK-Wasserwacht in Heringsdorf. Quelle: Dietmar Pühler

Paul Wiesner (35), Küchenchef in der Düne74 in Karlshagen: Ich wünsche mir ein normales Leben. Das heißt, dass man auch nach Feierabend noch weggehen darf und nette Leute kennenlernt. Vielleicht ist auch die Frau fürs Leben dabei.

Paul Wiesner aus Karlshagen. Quelle: privat

Oliver Schlorff (35), Freiwillige Feuerwehr Karlshagen: Ich wünsche mir ein Ende der Pandemie und dass sich die Menschen mehr für das Ehrenamt einsetzen.

Feuerwehrmann Oliver Schlorff aus Karlshagen. Quelle: privat

Caro Koch (42) aus Balm, tätig im pädagogischen Dienst: Ich habe unheimliches Fernweh und würde im kommenden Jahr gerne mal wieder unbeschwert und ohne Einschränkungen eine Flugreise machen – am liebsten dorthin, wo es warm ist.

Caro Koch aus Balm. Quelle: privat

Till Demtroeder (54), Veranstalter von „Baltic Lights“: Ich wünsche mir mehr Demut von den Menschen, gerade hier in Deutschland. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die viel größere Sorgen haben als wir, wie Hunger, Armut und Dürre. Diese dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.

Schauspieler und Event-Initiator Till Demtrøder. Quelle: ExperiArts Entertainment

Sebastian Gabriel (53), Pastor in Wolgast: Ich wünsche mir häufiges und fröhliches Zusammenkommen der Menschen, die ich in meinem Herzen trage. Und dass wir mehr Gemeinschaft in allen Lebensbereichen leben. Zusammenrücken und daraus die Kraft schöpfen.

Pfarrer Sebastian Gabriel aus Wolgast. Quelle: Christian Rödel

André Lubitz (50), Call-Center-Agent aus Lassan: Ich wünsche mir das Jahr 2022, dass die Menschen wieder unbeschwerter und mehr mit einem Lächeln durch den Alltag gehen. Und allen Sportlern wünsche ich viel Erfolg bei ihren Zielen.

André Lubitz aus Lassan Quelle: privat

Jenny Hartkopf (33), Restaurantfachfrau aus Zinnowitz: Ich wünsche mir, dass mein Partner zu mir auf die Insel zieht. Derzeit sehen wir uns zwar mehrmals Mal in der Woche, aber ich würde ihn gerne dauerhaft bei mir haben.

Jenny Hartkopf Quelle: privat

Paula Sabel (15), Zehntklässlerin aus Heringsdorf: Für 2022 wünsche ich mir, dass Corona nicht wieder das gesamte Schuljahr bestimmt, sondern dass wir gemeinsam alle miteinander im Klassenverband und in Präsenz lernen können und auch in der Freizeit keine Beschränkungen erleben.

Paula Sabel (15), Schülerin aus Heringsdorf Quelle: Cornelia Meerkatz

Michelle Sauck (40), Vorsitzende des Katzenschutzvereins Wolgast: Ich wünsche mir mehr Tierschutz in unserer Region, die Kontrolle von Tierhaltungsbedingungen und ein konsequenteres Aussprechen von Tierhaltungsverboten durch die zuständigen Behörden. Tiere haben in unserer Region so gut wie keine Stimme.

Michelle Sauck, Vorsitzende des Katzenschutzvereins Wolgast Quelle: Tilo Wallrodt

Carsten Köhler (40), Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Wolgast: Ich wünsche mir für das neue Jahr einen konstruktiven Umgang mit der Pandemiesituation und dass wir über das, was uns in diesem Zusammenhang bewegt, weiter im Gespräch bleiben. Zudem Gesundheit und Glück für uns alle.

Carsten Köhler, Kaufmännischer Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Wolgast. Quelle: Cornelia Meerkatz

Andreas Keil (39), Mitarbeiter im Jugendhaus „Peenebunker“ Wolgast: Ich wünsche mir, dass es gelingt, noch mehr begeisterte Jugendliche zu finden, die sich am Wiederaufbau des Musikpavillons in den Wolgaster Anlagen beteiligen. Und zur Einweihung hoffe ich auf ein tolles Sommerfest mit vielen Besuchern.

Andreas Keil - Mitarbeiter im Wolgaster Jugendhaus. Quelle: Tilo Wallrodt

Jan Koplin (53), Geschäftsführer der Wowi Wolgast: 2022 muss es gelingen, die Coronapandemie so in den Griff zu bekommen, dass auch wir als Wohnungsunternehmen für unsere Mieter wieder zur Normalität zurückkehren können. Denn wie alle Unternehmen sind wir eingeschränkt und können viele geplante Aktionen nicht durchführen. Aber zum Leben gehört auch Spaß und Frohsinn.

Wowi-Chef Jan Koplin. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ulrike Burchardt (43), Vize-Chefin des Wolgaster Handels- und Gewerbevereins: Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass wir einander wirklich zuhören und miteinander sprechen, dass wir aufmerksam sind zu anderen Menschen und dass trotz Pandemie wieder Normalität einzieht. Allen Menschen wünsche ich Gesundheit.

Ulrike Burchardt, 2. Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Wolgast. Quelle: privat

Von Hannes Ewert und Cornelia Meerkatz