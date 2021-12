Zinnowitz

In etwas mehr als drei Wochen neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Die Insel Usedom gehörte vor der Corona-Pandemie zu einem der beliebtesten Ausflugsziele an der deutschen Ostseeküste.

Familienprogramme, Neujahrsfeuerwerke, Badespektakel und vieles mehr wurde den Gästen über den Jahreswechsel geboten. Unter den jetzigen Bedingungen ist dies selbstredend etwas anders. Die OZ fragte trotzdem mal nach, was unter den jetzigen Bedingungen geplant ist.

Kein Neujahrsfeuerwerk in Zinnowitz

Das Neujahrsfeuerwerk am Zinnowitzer Strand lockt jedes Jahr tausende Gäste aus nah und fern an die Wasserkante des Ostseebades. Am Neujahrsabend um 18 Uhr tummeln sich dort Einheimische, Urlauber und Tagesgäste dicht an dicht, um auf das neue Jahr anzustoßen. Zu diesem Jahreswechsel wird das nichts.

„Unter den jetzigen Corona-Regeln haben wir da überhaupt keine Chance. Zumal es ein riesiger Aufwand wäre, die Veranstaltung unter 2G durchzuführen. Es müsste außerdem abgesperrt werden – bei der riesigen Fläche ein Ding der Unmöglichkeit. Das Neujahrsfeuerwerk ist ja kein zufälliges Ereignis, welches spontan stattfindet. Die Gäste machen sich zielgerichtet aus allen Himmelsrichtungen auf den Weg, um das Feuerwerk zu erleben“, erklärt Carsten Nichelmann, Leiter des Eigenbetriebes Kurverwaltung. Deshalb habe sich die Gemeinde frühzeitig dafür entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Erleichtert wurde der Kurverwaltung die Absage mit dem allgemeinen Böllerverbot. „Wir hatten bei der Beantragung noch keine komplette Absage, aber uns wurde schon durch die Blume mitgeteilt, dass es sehr schwierig wird, es durchzuführen“, erklärt Nichelmann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kleines Programm auf der Promenade

Die Zinnowitzer Kurverwaltung möchte den Gästen – sofern das touristische Reisen zu Silvester möglich ist – dennoch ein kleines Programm bieten. „Geplant ist, dass ein paar Stände an der Promenade aufgebaut werden – dieses Mal etwas weiter auseinander, damit nicht so ein Gedränge herrscht“, erklärt er. Inwieweit das traditionelle Eisbaden am vorletzten Tag des Jahres stattfinden kann, hängt sprichwörtlich noch am seidenen Faden. „Es kann sein, dass ein paar Leute ins Wasser gehen, aber das wird nicht großartig angekündigt – sonst wären zu viele Menschen dicht gedrängt auf der Seebrücke“, sagt er.

Von „Silvester-Light“ auf fast null in Karlshagen

In der Gemeinde Karlshagen sind die Organisatoren nun von einer „Silvester-Light-Variante“ auf eine „Fast-null“-Variante runtergekommen. „Alle Veranstaltungen, die irgendwie mit vielen Menschen und Musik zusammenhängen, sind gestrichen. Geplant war eine kleine Silvestervariante mit Musik und Show am Strandvorplatz“, sagt Christina Hoba vom Eigenbetrieb. „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken um den Jahreswechsel gemacht, aber in der jetzigen Form funktioniert es nicht“, sagt sie. Trotzdem: Einen Glühwein wird es am Strandvorplatz dennoch geben. Das Neujahrsbaden und auch der Tannenbaumweitwurf am ersten Tag des Jahres sind bereits abgesagt.

Mehrere Stände im ganzen Ort verteilt

In der Gemeinde Koserow möchte man mehrere Stände über den ganzen Ort verteilen und die Besucher sozusagen über einen Spaziergang über den ganzen Ort einladen. „So können die Besucherströme entzerrt werden“, sagt Kurdirektorin Nadine Riethdorf. An der Fackelwanderung möchte die Kurverwaltung noch festhalten. „Wenn es möglich ist, möchte ich auch mit den Gästen einen Spaziergang machen und ihnen Wissenswertes über den Ort erzählen“, sagt sie.

Winterwelt in den Kaiserbädern abgesagt

In den Kaiserbädern wurde die „Zauberhafte Winterwelt am Meer“ aus dem Programm gestrichen. Ob die Feuerwerke stattfinden können, befindet sich noch in der Planung. Es handelt sich um die Seebrückenfeuerwerke um Mitternacht in Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sowie das Kinderfeuerwerk auf dem Sportplatz in Heringsdorf. Da gibt es noch Klärungsbedarf mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Sollte nicht noch ein Wunder geschehen, dürften die Feuerwerke aber auch ins Wasser fallen.

Kleine Schlemmermeile auf der Promenade

Aus dem großen Familienprogramm mit Kindersilvesterfeuerwerk am Nachmittag und reichlich Animation für die kleinsten Besucher werden wohl in Trassenheide „nur“ ein paar Schlemmerhütten auf der Promenade. „Mehr ist leider nicht drin. Konkret werden wir das aber noch in den einzelnen Ausschüssen beraten“, sagt Stefanie Pflock aus der Kurverwaltung. Um nicht alles zu streichen, sollen die kulinarischen Angebote auf die Promenade locken.

Von Hannes Ewert