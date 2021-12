Silvester in Greifswald: Das gilt in den Stadtteilen und wegen Corona

Greifswald

Es ist eine scheinbar unendliche Debatte. Sollte es ein Verbot von Böllern, Knaller, Raketen und Co an Silvester geben oder nicht? Mit Corona hat die Diskussion eine neue Ebene bekommen. Denn im Namen des Schutzes der Bevölkerung und zur Bekämpfung der Pandemie hat die Politik erneut ein Verkaufsverbot durchgesetzt. Doch was gilt genau, wie will die Stadt das durchsetzen und bringt es überhaupt was?

aZunächst: Anders als im vergangenen Jahr sind Zusammenkünfte grundsätzlich nicht verboten, allerdings reglementiert. So können sich geimpfte und genesene Personen in mehreren Haushalten mit bis zu 10 Personen treffen. Will man jedoch ein großes Feuerwerk machen, gibt es schlechte Nachrichten: Bereits das zweite Jahr in Folge haben die Regierenden in Deutschland eine Entscheidung getroffen, die bei vielen ein Grummeln und einen faden Beigeschmack hinterlässt, beschränkt sie doch einen großen Spaß, dem viele einmal im Jahr nachgehen wollen. Zum Jahreswechsel Raketen und bunte Fontänen bestaunen oder sich einfach an lauten Knallern erfreuen gehört einfach dazu.

Keine öffentlichen Feuerwerke und Party in der Gruppe

Doch Paragraf 6 der Corona-Landesverordnung macht einen Strich durch die Rechnung – zumindest auf dem Papier. Hier heißt es: „Zusammenkünfte wie Gruppen feiernder Menschen im öffentlichen Raum sind unzulässig.“ Und weiter: „Zum Jahreswechsel sind öffentlich organisierte und veranlasste Feuerwerke untersagt. Gleiches gilt für die Verwendung von Pyrotechnik sowie Ansammlungen und Zusammenkünfte, insbesondere feiernder Menschen.“ Klare Ansagen vonseiten der Landesregierung. Größere Menschenmengen, wie sie an Silvester immer wieder zum Beispiel auf dem Marktplatz oder am Hafen zu finden sind, und auch die Verwendung der Knaller sind verboten. Zusammengefasst:

Der Verkauf von Silversterknallern ist verboten

Feiern maximal mit 10 geimpften oder genesenen Personen

Ungeimpfte Personen dürfen sich nur im Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen

Regelungen gelten nicht für Kinder unter 14 Jahren

Auch der Einzelhandel wird kontrolliert

Nicht nur zur Silvesternacht, sondern auch schon im Vorfeld will die Stadt aktiv werden. Im Rahmen der routinemäßig stattfindenden Gewerbekontrollen werde auch der verbotene Verkauf von Pyrotechnik kontrolliert, heißt es auf Anfrage. Dabei wollte man sich vor allem auf die kleineren Einzelhandelsgeschäfte konzentrieren. „Unternehmen von Einzelhandelsketten sollten soweit über das bundesweite Feuerwerksverkaufsverbot informiert sein“, so eine Pressesprecherin der Stadt.

Feuerwerksverbot unabhängig von Corona

Neben dem Thema Corona ist ein größeres Feuerwerk wie in jedem Jahr auch zu diesem Jahreswechsel an bestimmten Orten verboten. Laut dem Sprengstoffgesetz ist „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten.“

In Greifswald zählen darüber hinaus auch reetgedeckte Häuser sowie Fachwerkbauten zu den böllerfreien Zonen. Damit fällt das Knallen zum Beispiel im gesamten Stadtteil Wieck flach. Die Stadt bietet auf ihrer Internetseite eine Karte an, die Menschen eine Hilfestellung geben soll. Wieso ist das wichtig? Tatsächlich ist nicht jede Art von Feuerwerk verboten. So können bereits erworbene Knaller und Raketen auf Privatgrundstücken abgeschossen werden.

