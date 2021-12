Silvester und Weihnachten auf Usedom: Es sind noch Betten frei!

Koserow/Zinnowitz/Heringsdorf

„Silvesterurlaub buchen oder zu Hause bleiben?“ Die Frage stellen sich in den vergangenen Tagen viele Usedom-Gäste. Die aktuelle Corona-Situation führt zu vielen Verunsicherungen in der Branche. Derzeit gilt: Geimpft oder genesen mit tagesaktuellem Corona-Test. Wer eines von beiden vorweisen kann, darf sich auf einen Jahreswechsel in einem der zahlreichen Hotels auf der Insel freuen. Doch viele Gäste zögern bei der Buchung, einige sagen ihre Reise auf die Insel sogar schon lange im Vorfeld ab. Für andere Urlauber bedeutet dies: Schöne Zimmer mit Aussicht sind vielleicht noch frei.

Die Stornierungsgründe sind vielfältig

„Der Vorbuchungsstand ist um 30 Prozent zurückgegangen“, berichtet Krister Hennige vom Hotel- und Gaststättenverband. Im Vergleichszeitraum vor der Corona-Pandemie hatten die Hotels Mitte Dezember einen Vorbuchungsstand von 80 bis 95 Prozent. „Den Gästen ist die Lage stellenweise noch zu unsicher und es tröpfeln jeden Tag Stornierungen ins Haus. Entweder sie kommen aus einer Region mit einer sehr hohen Inzidenz, ein Teil der Familie hat sich gerade mit dem Virus angesteckt oder ihnen wurde eine Quarantäne auferlegt. Die Gründe sind vielfältig, warum sie gerade absagen. Es kommen aber auch neue Buchungen dazu“, sagt er. Die Lage bei den Ferienwohnungen sei laut Hennige auf einem stabilen, guten Niveau. „Im Hotel werden die Gäste viel engmaschiger kontrolliert als in einer Ferienwohnung. Sofern sie allerdings ins Restaurant, Schwimmbad oder ins Kino wollen, müssen sie zum Test“, sagt er.

Die Verunsicherung ist spürbar

„Viele Hotels haben ihre Kapazitäten schon begrenzt, weil die Gäste zum Abendessen sonst in mehreren Durchgängen speisen müssten. Die Säle dürfen nicht voll besetzt werden“, erklärt Michael Raffelt vom Hotelverband Insel Usedom. Derzeit ist der Verband dabei, die neuen Verordnungen zu prüfen. „Die Verunsicherung bei den Gästen ist spürbar und vor zwei Wochen erlebten wir eine richtige Stornierungswelle in der Branche“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frage, die sich viele Hoteliers stellen: Was soll außerhalb des Hotels passieren? „Winter- und Silvestermärkte sind auf ein Minimum zusammengeschrumpft oder fallen aus, Silvesterfeuerwerke wird es nicht geben und die Frage ist, was noch geboten werden kann. Sonst befinden sich die Gäste nur in der Hotelblase oder gehen spazieren.“ Derzeit sind die Hotels dabei, ihre Angebote unter die Leute zu bringen. „Nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass man über Weihnachten und Silvester reisen darf – hoffentlich bleibt es so“, so Raffelt.

Silvesterfeuerwerk in den Kaiserbädern sichtbar

„Wer jetzt bucht, kann noch ein wunderschönes Zimmer mit Meerblick zum Jahreswechsel bekommen“, erklärt Walter C. Neumann aus der Geschäftsführung der Seetelhotels. Die Gäste seien derzeit in ihrem Buchungsverhalten nur extrem zurückhaltend. „Nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass wir zu Weihnachten über alle Häuser hinweg eine Auslastung von 50 Prozent erreichen werden und zum Jahreswechsel zwischen 70 und 80 Prozent.“ In den Häusern wird es allerdings keine Partys mit Tanz und Co. geben. „Wir unterlassen auch Gesangseinlagen. Es wird Hintergrundmusik zum Abendessen geben. Dieses Silvester wird etwas ruhiger, aber trotzdem schön. Wir geben alles, um den Gästen trotzdem einen wunderschönen Aufenthalt bieten zu können.“

Buchungen und Stornierungen halten sich die Waage

Neumann betont allerdings, dass man von den Kaiserbädern aus wahrscheinlich das einzige Höhenfeuerwerk der Insel sehen kann. „In Swinemünde wird mit Sicherheit etwas gezündet. Wer sich nachts auf die Seebrücken stellt, kann das wunderbar beobachten.“ Die Hotelgruppe hofft, dass noch viele Gäste ihr Zimmer buchen. „Vor zwei Wochen erlebten wir eine größere Stornierungswelle in der Branche – im Moment hält es sich die Waage. Kommt eine Stornierung rein, läuft wenig später eine Buchung auf.“

Viele Testzentren in den Kaiserbädern

Neumann erklärt, dass die Kaiserbäder in Bezug auf die vorhandenen Corona-Testzentren sehr gut ausgestattet sind. „Allein wir haben 30 Mitarbeiter geschult, die einen Test vornehmen können – vom Kellner bis zum Hoteldirektor können einige Mitarbeiter zertifiziert testen.“

Von Hannes Ewert