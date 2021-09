Silvia Ezzine: Diese Bansinerin liebt das Tanzen in Formation

Bansin

Silvia Ezzine stammt aus Halle an der Saale. Inzwischen ist sie Usedomerin geworden. Die gelernte Krankenschwester arbeitet in ihrem Beruf in der Ahlbecker Rehaklinik. Sie lebt in Bansin und sprüht vor Temperament und Lebensfreude. Mit ihren Mann Ezzedine Ezzine ist sie seit 26 Jahren verheiratet. „Da er als Küchenchef in Schwerin tätig ist, führen wir eine Fernbeziehung. Das klappt recht gut“, sagt sie. Neben drei Kindern aus erster Ehe freut sie sich besonders über Tochter Zarah Charline (23), die derzeit Psychologie studiert.

Schöne gemeinsame Reisen führten sie schon nach Dubai oder auf die Kanaren. Sie mag Rosen und wünschte Hoteldirektorin Simone Herse bei deren Verabschiedung die besten Wünsche. Je nach Stimmung mag sie Musik von Hauser, Rock-Pop aber auch Klassik. Sie ist aktives Mitglied der Line-Dancer in Zempin. Sie tanzt sehr gerne und lebt auf kleinem Fuß, wenn es um ihre Schuhgröße geht – die ist nämlich 34.

Von Gert Nitzsche