Usedom

Der Traktoren- und Schlepperverein in Usedom hat sich am Wochenende erneut als guter Gastgeber erwiesen für die Liebhaber von Simson und MZ. Die Zweiräder steuerten die Inselstadt in langen Kolonnen an. Andreas Tietz vom gastgebenden Verein zählte insgesamt 236 Fahrzeuge –idealer Gesprächsstoff zum Fachsimpeln. Die jährlich stattfindende Ausfahrt der Simson- und MZ-Zweiräder wurde von Uwe Prepernau organisiert. Er steht dem Verein IFA-Sammlung Quilow vor.

Die Gäste aus allen Ecken Deutschlands nutzten die Gelegenheit während des Treffens, um die eindrucksvolle Ausstellung von Traktoren und Landmaschinen anzuschauen und sich die besondere Technik von Vereinsmitgliedern erklären zu lassen. Das Traktorenmuseum in der Stolper Straße wurde 2015 eröffnet und hat sich der Pflege und Überlieferung des landwirtschaftlichen Erbes verschrieben.

Ingrid Nadler