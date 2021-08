Sind Kinder richtig angeschnallt? So lief Kontrolle in Benz auf Usedom

Benz

Mitunter geht es morgens drüber und drunter, wenn Eltern ihre Kleinen zur Schule oder in die Kita bringen müssen. Zeitdruck. Da schaut man nicht genau hin, ob die Kinder vernünftig angeschnallt sind. Vertreter der Verkehrswacht Usedom-Peene-Wolgast schauten genau hin bei ihrem Termin am Morgen in Benz. Sie hatten sich mit Kollegen der Polizei nahe der Schule und des Kindergartens postiert. Motto der Aktion: Geschnallt!

„Wir prüfen, ob die Kinder richtig angeschnallt sind“, sagt Sabine Quandt, Vorsitzende der in Wolgast beheimateten Verkehrswacht. Sie und ihre Mitstreiter haben aber auch in die Fahrzeuge geschaut, ob der Kindersitz auch dem jeweiligen Alter entspricht. „Wir prüfen, ob die Rückhaltevorrichtung vorhanden ist. Der Gurt, der das Kind im Kindersitz hält, muss straff oberhalb der Schulter verlaufen. Gerade über den Bauch zum Gurtschloss, damit der Gurt nicht zu nahe am Hals verläuft“, erklärt sie.

Dass das noch immer keine Selbstverständlichkeit bei so manchem Elternteil ist, habe sie bei Kontrollen in der Vergangenheit erlebt. Da habe es so manche Überraschung negativer Art gegeben. „Ich habe erlebt, dass Kinder auf dem Schoß des Fahrzeugführers saßen. Im Wagen gab es keinen Kindersitz. In einem Transporter standen die Kinder“, sagt Sabine Quandt.

An diesem Morgen fällt die Bilanz positiv aus. Die Kinder waren richtig angeschnallt. So auch die dreijährige Johanna, die von Papa Sven Lange zum Kindergarten gebracht wird. „Ich passe auch auf, dass sich Papa richtig anschnallt“, sagt die Kleine und bekommt ein Verkehrsmalbuch, ein Schokoladenverkehrszeichen, eine Sicherheitsweste und ein Armband. Obendrauf darf sie kurz im Streifenwagen der Polizei Platz nehmen.

„Wir hatten keine Beanstandungen. Die Kinder sagen von sich aus, dass sie selbst darauf achten, angeschnallt zu sein“, bilanziert Polizeihauptkommissar Silvio Gückstock die morgendliche Sonderschicht.

Von Gert Nitzsche