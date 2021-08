Sind die Usedomer unfreundliche Gastgeber? Das sagen die OZ-Leser

Zinnowitz

Die Menschen auf Usedom sind unfreundliche Gastgeber. So lautete das Fazit von Travelbook-Redakteurin Angelika Pickardt nach ihrem Urlaub auf der Insel. Sie kritisiert die schlechte Anbindung sowie eintöniges Essen. Urlaub auf Usedom würde sie nicht noch einmal machen, schreibt sie.

Der Artikel sorgte für viel Diskussion. „Sicherlich gibt es immer Menschen, die nicht so gut drauf sind oder die genervt sind. Ja das passiert, aber man kann nicht alle über einen Kamm scheren“, schreibt Alexander Stuth unter einem Facebook-Beitrag zum Thema. Und weiter: „Die Berliner haben oft auch eine große Kotterschnauze mit der nicht jeder klar kommt, das ist halt so.“

Verschiedene Meinungen zum Thema

Ron Eggert habe schon sehr viel Urlaub in vielen Teilen Deutschlands und der Welt gemacht. Er schreibt: „Ja, Unfreundlichkeit auf Usedom gibt es durchaus. Aber ich denke nicht, dass Usedom dahingehend großartig heraussticht gegenüber anderen Regionen.“

Anderer Meinung ist Sven Wischow. „Nein, die Gäste sind unfreundlich“, kommentiert er. „Sie denken, sie sind die Könige und man muss ihnen alles nach klaren. Guckt euch mal den Strand an wenn die Abends los gehen – was da alles rum liegt.“

OZ-Umfrage: Mehrheit findet Usedomer nicht unfreundlich

Bei einer OZ-Umfrage zum Thema zeigt sich, dass die Mehrheit nicht findet, dass die Usedomer unfreundliche Gastgeber sind. 53,6 Prozent der Teilnehmer klickten auf „Nein“. 35,9 Prozent stimmen der Redakteurin allerdings zu und sind der Meinung, dass das Urlaubsfeeling besser sein könnte, wenn die Menschen freundlicher wären. 10,5 Prozent wollten sich nicht festlegen und stimmten für die Option „ich weiß nicht“. An der nicht repräsentativen Umfrage haben bis zum Zeitpunkt der Auswertung 588 Personen teilgenommen.

Einige Touristen schildern auf Facebook ihre Erlebnisse. Stefan Schlachter beispielsweise habe vor drei Jahren in Bansin „erschütterndes“ in der Gastro erlebt. Das Problem seien der Mangel an ausgebildeten Servicekräften gewesen, schreibt er.

„Urlauber wollen nicht mehr für Service zahlen“

Von der anderen Seite berichtet Manuela Donat: „Ich selber arbeite seit 18 Jahren in der Hotelbranche und muss leider sagen, das die Urlauber, egal ob deutsch oder nicht, immer unzufriedener sind.“ Das Problem sei, so schreibt sie, dass Urlauber die günstigen All-Inclusive-Urlaube gewohnt seien und nicht mehr bereit seien, mehr zu bezahlen. „Die Gastro und Hotellerie wird so dermaßen unterschätzt und vor allem nicht wertgeschätzt was die Leute überhaupt alles leisten müssen damit die Urlauber glücklich und zufrieden sind.“

Von Stefanie Ploch