“You are my sunshine ... my only sunshine.“ So sang das Mädchen aus voller Kehle und lachte mich an. Kurz war ich irritiert und schaute hinter mich, ob das Lachen auch wirklich mir gegolten hat, aber hinter mir war niemand. Ich lächelte zurück und überlegte gleichzeitig weiter, ob wir uns vielleicht von irgendwoher kennen könnten. Das war eher unwahrscheinlich. Also ein geschenktes Lächeln und nur für mich; was für eine Besonderheit.

Das Mädchen saß entspannt auf der Stufe zum geschlossenen Portal des Restaurants auf der Seebrücke in Ahlbeck. Die Abendsonne schien ihr ins Gesicht und ließ ihre Locken golden leuchten. Sie war ganz in ihr Lied und in ihrem glücklichen Augenblick versunken. Beim Näherkommen hörte ich ihr Handy, wie es genau diesen Schlager von Johnny Cash abspielte, den sie sang. Ein Fest für alle Sinne.

Singen macht so glücklich

Den ungemütlichen, kalten Nordwestwind spürte sie nicht, es schien gerade nichts zu geben, was sie aus der Ruhe bringen konnte. Ich ging ein Stück weiter bis hinter auf die Brücke. Der kalte Wind blies mir ins Gesicht und der Himmel wirkte bedrohlich grau. Lange stand ich da nicht und kehrte bald zurück. Die untergehende Sonne zeigte die Gebäude der Promenade in wunderbarem abendlichen Orange und das Restaurant der Seebrücke bot den perfekten Windschatten.

Das Mädchen sang nicht mehr, sondern spielte nun mit ihrem Freund auf den Eingangsstufen des Restaurants Rommé. Das Handy lief immer noch und das Lächeln war noch da.

Musik und vor allem das Singen verbindet, habe ich jetzt durch das Mädchen gerade wieder gemerkt. Und zwar ganz unverhofft und auf eine frohmachende Art. Das Selber-Singen ist ja in so weite Ferne gerückt.

Zoom-Konferenzen als zaghafte Versuche

Unsere Chöre schweigen. Unsere Profisänger sind ohne Arbeit. Unsere Kinder hören sich ihre Musik zum Teil im Schulunterricht an. Aber selber singen – das geht gerade nicht, zumindest nicht in Gemeinschaft und in der Öffentlichkeit. Was nun?

Zaghafte Versuche, sich in Zoom-Konferenzen zu treffen und so zumindest die sängerische Gemeinschaft aus dem eigenen Wohnzimmer aufrecht zu erhalten, ist eine Behelfsmöglichkeit, die viele Chöre inzwischen wahrnehmen. Doch der wahre Zusammenhalt, der Einklang des Chores, der durch den Gleichklang der Töne in eine gute Schwingung kommt, kann nur im echten gemeinsamen Singen gefunden werden.

Singet! – auch unter der Dusche

Dieser Sonntag hat innerhalb der Kirche den Eigennamen „Kantate“ bekommen, was so viel bedeutet wie „Singet!“. Eine starke Aufforderung. Gesungen wurde zu jeder Zeit und bei allen möglichen Gelegenheiten – zur Freude und im Leid, zur Bitte und zum Dank. Und oftmals unbewusst singen wir alle vor uns hin; sei es nur der berühmte Gesang unter der Dusche.

Singen macht gute Laune. Singen ist gesund. Singen drückt uns aus, mehr noch als bloßes Sprechen. Also: Worauf warten wir? Stimmen wir unsere persönlichen Schlager an – egal ob in der Dusche, unterwegs beim Spaziergang, auf dem Fahrrad oder im Auto. Singen Sie doch mal wieder, egal ob mit oder ohne Musik im Ohr, und fühlen Sie sich gut dabei: „You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy, when skies are grey.“

Von Sylvia Leischnig