So belastet Corona den Heringsdorfer Haushalt

Die Corona-Pandemie belastet den Heringsdorfer Haushalt spürbar. „Für 2020 fehlen uns schon jetzt rund vier Millionen Euro in der Kasse“, sagt Rena Heinze, kommissarische Leiterin Finanzen in der Kaiserbäder-Verwaltung. Während des Lockdowns lagen die Einnahmen aus Parkgebühren und Ordnungswidrigkeiten quasi bei null. „Dazu kommen die Steuerverluste. Gerade bei der Gewerbesteuer werden wir die Auswirkungen 2021 spüren“, so Rena Heinze. Die jüngste Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes, mit der Kommunen eigentlich finanziell besser gestellt werden sollen, hat die Lage noch verschärft. „Wir bekommen als finanzstarke Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Da gehen uns noch mal rund 1,5 Millionen Euro verloren.“

Dennoch haben die Heringsdorfer jetzt einen Haushalt auf den Weg gebracht, der Investitionen von rund 7,3 Millionen Euro erlaubt. „Da sind mögliche Förderungen noch nicht berücksichtigt“, betont Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Mit dem Prinzip Ampel haben Verwaltung und politische Gremien den Schnitt bei den freiwilligen Aufwendungen gemacht, so die Bürgermeisterin. Die Pflichtaufgaben im Haushalt sind Gesetz.

Auf Grün wurde beispielsweise der laufende Straßenausbau im Bereich des Heringsdorfer Bahnhofes gestellt, „weil wir dort vertraglich gebunden sind“, so Laura Isabelle Marisken. Gleiches gilt auch für den dritten Bauabschnitt Delbrückstraße ( Travel Charme Strandidyll bis zum neuen Tourismuszentrum), der zeitnah beginnen soll. Für die geplante Sanierung des Ahlbecker Sportplatzes sind 300 000 Euro für Planungskosten eingestellt. In den Folgejahren soll dann in die Schulsportanlage der Europaschule kräftig investiert werden. „2021 mit einer Million Euro, 2022 mit zwei und 2023 noch mal 1,2 Millionen Euro“, sagt Marisken.

Das neue Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter für die Wehr Heringsdorf/ Bansin hat auch den Sprung in den aktuellen Haushalt geschafft. Bis 2023 sind jährlich 200 000 Euro eingeplant, um die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde mit allen Ortsteilen auf LED umzustellen. Für die Kita „Waldzwerge“ in Bansin sind in diesem Jahr 100 000 Euro Planungskosten reserviert. Im nächsten Jahr soll die Einrichtung in der Waldstraße saniert werden – dann sind 500 000 Euro eingeplant.

Diese Investitionen werden ohne Finanzhilfe aber kaum möglich sein, wie Rena Heinze betont. „Wir planen bis 2023 mit Krediten in Höhe von 16 Millionen Euro.“ Für das laufende Jahr greifen die Kaiserbäder auf einen Kredit von 6,2 Millionen Euro (Laufzeit 30 Jahre, durchfinanziert, Zinssatz 0,49 Prozent) zurück.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Kreditaufnahme beruhte noch aus dem Jahr 2018/2019 und bezog sich auf Großprojekte, wie die Sanierung der Grundschule und der Europaschule sowie den Bau der Delbrückstraße. „Für diese Projekte wäre ein Kredit möglich gewesen. Das wurde teilweise versäumt. Stattdessen wurden diese Vorhaben alleinig aus den liquiden Mitteln finanziert. Dann wären wir heute nicht in dieser misslichen Lage“, sagt Rena Heinze. Nicht zu vergessen – die Kaiserbäder müssen an den Landkreis rund 4,6 Millionen Euro an Umlage abdrücken.

Ein finanzielles Dilemma, was die Bürgermeisterin wurmt. „Ich bin im vergangenen Jahr angetreten, um zeitnah tolle Projekte in der Gemeinde umzusetzen. Dann kam die Krise, die mit immensen finanziellen Einschnitten verbunden ist. Vieles ist jetzt leider aufgeschoben.“

Von Henrik Nitzsche