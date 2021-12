So bereitete der Thurbruchchor den Senioren am 3. Advent eine Freude

Heringsdorf

„Es ist ein Jammer, wir waren so gut in Form“, ruft Hans-Werner Hinz, während er zum dritten Einsatzort eilt. Der Leiter des Thurbruchchores tingelt mit 15 Chorsängerinnen und -sängern am 3. Adventssonntag von einer Senioreneinrichtung zur anderen.

Zunächst sang der Chor vor zwei Häusern der Pommernresidenz in Ahlbeck. Danach ging es zur Seniorenresidenz Stella Maris in Heringsdorf und schließlich nach Bansin zum Betreuten Wohnen in den Schwester Linda-Häusern. So durften die Mitglieder des Thurbruchchores doch noch einen Teil ihres Weihnachtsprogrammes zum Besten geben.

Immerhin konnten sie im November zweimal öffentlich auftreten, so am 20. November zum 25+1-jährigen Jubiläum des Vereins „Leben im Alter“(LIA) und am ersten Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Ahlbeck. Im Hof von Stella Maris singt der Chor sechs Weihnachtslieder.

Chorleiter Hinz ermuntert die Senioren, die am offenen Fenster und auf den Balkonen sitzen, mitzusingen. Das tun dann auch viele der betagten Herrschaften und einige Pflegerinnen bei so bekannten Liedern wie „Oh, du Fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“.

Das letzte Lied ist von Herzen an die Zuhörerschaft gerichtet: „Wir wünschen eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Gesundheit und Heil wird jedem zuteil.“ Mit dankbarem Applaus werden die Sängerinnen und Sänger verabschiedet, die gleich weiter eilen zu den Schwester Linda-Häusern in Bansin.

Von Dietmar Pühler