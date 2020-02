Die Zinnowitzer Jecken feiern in diesem Jahr ihr 35 jähriges Jubiläum. An vier abwechslungsreichen Tagen bieten die Karnevalisten ein vielfältiges Programm. Sowohl den kleinsten, auch auch den reiferen Einwohnern, wird ein spannendes Programm geboten. Karten sind ab sofort in der Kurverwaltung des Ortes erhältlich.