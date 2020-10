So bunt war der Heringsdorfer Goethe-Park am Wochenende

Heringsdorf

Bäume in rot, lila und gelb, angestrahlte Riesenpilze unter hohen Buchen und eine leuchtende Seerosenblüte auf dem in Kunstnebel gehüllten Ententeich. Der Heringsdorfer Goethepark erlebte mit einem „ Parkzauber“ am vergangenen Wochenende eine regelrechte Auferstehung aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf.

Der Goethepark gab viele Jahre lang ein trauriges Bild ab. Er war verwahrlost, die Wege in einem schlechten Zustand. Der einstige Kurpark erlebte schon bessere Zeiten, als hier vor rund hundert Jahren eine Veranstaltungsbühne stand und Kegelbahnen die Leute anlockten. Auch zu DDR-Zeiten war der Goethepark mit Karussells und Losbuden ein Anziehungspunkt.

Gemeinde sanierte den Park vor mehr als zehn Jahren

Immerhin sanierte die Gemeinde den Goethepark in den Jahren 2008/2009. Zwar nun schön herausgeputzt mit neuen Wegen, Bänken und Spielgeräten, fehlte ihm doch das Leben. Trotz aufwändiger Gestaltung blieb der Goethepark eine verwaiste Idylle.

Die Gemeinde Heringsdorf lud am Wochenende zum Parkzauber in den Goethe-Park ein. Quelle: Dietmar Pühler

Deshalb schlug Gemeindevertreter Sven Brümmel 2018 als damaliger Vorsitzender des Sozialausschusses vor, den Park wieder mit Leben zu füllen. Es war dann die Idee des Bauamtsleiters Andreas Hartwig, „kleine, feine Veranstaltungen“ hier stattfinden zu lassen. Er könne sich auch „Licht- und Toninstallationen“ vorstellen, sagte er damals.

Elf Lichtinstallationen im Goethe-Park

Am vergangenen Freitag und Samstag wurde die Idee nun als „ Parkzauber“ wunderbar umgesetzt. Im Auftrag des Eigenbetriebes der Kaiserbäder gestaltete der Heringsdorfer Event-Spezialist Ingbert Völker (FX-Deko) elf im Park verteilte Lichtinstallationen. So sprossen illuminierte Riesenpilze zwischen den mächtigen Buchen, ein Springbrunnen spuckte bunt angestrahltes Wasser und Trockeneisnebel aus. Dazu wurden wunderschön von Jan Kubea ( Pudagla) fotografierte und inszenierte Pilze auf Leinwände und einen großen Ballon projiziert.

Bunt, bunter, Heringsdorfer Goethepark. Quelle: Dietmar Pühler

Die angeleuchteten Buchen und Sträucher veränderten immer wieder ihre Farbe. Das Lichtspektakel wurde durch sphärische Klänge und Vogelzwitschern in seiner Wirkung verstärkt. Lebendig wurde das Ganze durch wandelnde Licht-Walk Acts sowie LED- und Feuershows der Berliner Lichtkünstler Loooop. Am Freitagabend spielte der Usedomer Geiger Marcin Diling auf dem Steg am kleinen Ententeich und am Samstagabend das Duo „Blue Skibbereen“ Musik für Harfe und Cello.

Premiere war vielversprechend

Die Darbietungen und die Lichteffekte begeisterten. An den beiden Eingängen zum Park bildeten sich zeitweise lange Schlangen, da sich alle Besucher in Corona-Listen eintragen mussten. Die Premiere von „ Parkzauber“ war sehr vielversprechend. Vielleicht gibt es im kommenden Jahr eine Neuauflage unter anderen Bedingungen.

Riesige Pilze wurden im Park angestrahlt. Quelle: Dietmar Pühler

Von Dietmar Pühler