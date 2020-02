So bunt wird Wolgast: Frühjahrsblüher, Blumenwiesen und Ziergehölze verschönern die Stadt

Wolgast

Es grünt so grün ... Vor allem aber blüht es so schön in der alten Herzogstadt, wenn das Frühjahr kommt. Davon überzeugt ist jedenfalls Nico Oberndörfer, Chef des Baubetriebshofes der Wolgaster Stadtverwaltung. In den zurückliegenden Jahren wurden auf vielen öffentlichen Grünflächen tausende Blumenzwiebeln gesteckt, damit es viele Monate im Jahr in der Stadt blüht.

„Die bunte Farbenpracht hinterlässt bei Einheimischen, den Gästen und auch bei den vielen Durchreisenden einen sehr guten Eindruck“, weiß Oberndörfer aus Erfahrung. So kamen entlang der Chausseestraße, aber auch am Ober- und Unterwall sowie an der Kreuzung Bau-/Wilhelm-/Breite Straße Schneeglöckchen, Krokusse, Osterglocken und Tulpen in die Erde. Die ersten Krokusse blühen angesichts der warmen Witterung und des ausgebliebenen Winters bereits.

Blumenpracht nahe Famila geplant

Doch es soll noch bunter werden: Neben weiteren Blumenzwiebeln, die im vergangenen Herbst auf städtischen Flächen gesteckt wurden, wird es an zwei Stellen in diesem Sommer erstmals sogenannte Blühwiesen geben. Im begrünten Straßengraben an der Chauseestraße entlang des Aldi- und Familia-Parkplatzes und vorbei am Markt bis zur Tankstelle wird Blumensamen ausgebracht. „Gleiches haben wir auch auf der Rasenfläche an der Ecke Breite /Baustraße vor. Es soll richtig bunt aussehen und in allen Farben blühen“, sagt Oberndörfer.

Zunächst sei es ein Versuch. Wenn die Sämerei gut aufgehe und die Blühwiese in der Bevölkerung Gefallen finde, soll 2021 mehr davon im Stadtgebiet angelegt werden. „Ich habe mir das Ganze mal in Greifswald angeschaut, wo solche Blühstreifen schön länger entlang des Hanserings praktiziert werden. Bis in den Spätherbst hinein sah das gut aus“, so der Chef des Baubetriebshofs.

Ziergehölze fürs Stadtzentrum

Oberndörfer möchte auch aus Naturschutzgründen die Blühwiesen anlegen. „Wir bieten damit zugleich Bienen und anderen Insekten eine gute Futtergrundlage. Besucher, die sich auf den Bänken am Rand dieser Flächen ausruhen, können zugleich diese Natur hautnah selbst beobachten.“ Gleiches gelte übrigens auch für die fünf gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein auf dem Rathausplatz und am Eingang in die Steinstraße im Stadtzentrum aufgestellten Pflanzkübel. Darin wachsen junge Bäumchen, die im Frühling rosa bis violett blühen und im Herbst in verschiedenen Rottönen gefärbtes Laub haben. „Es sollen Hingucker sein“, sagt Nico Oberndörfer. Daher habe man sich für drei Blutpflaumen und zwei Judasbäume entschieden.

Von Cornelia Meerkatz