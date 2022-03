Ahlbeck

Frei Schnauze – geradeaus und direkt: Wenn Zarah Skull zu tausenden Leuten in ihr Handy spricht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Vor einigen Jahren stand Sarah Heidenreich, wie die Ahlbeckerin eigentlich heißt, noch hinter dem Hoteltresen. 2018 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich suchte einen Job, bei dem ich sein kann, wie ich will“, sagt die 34-Jährige. „In dem ich reden kann, wie ich will und in dem ich tragen kann, was ich will.“ Und sie hat diesen Job gefunden, präsentiert sich in den sozialen Netzwerken und hat einen eigenen Shop.

Mehr als 240 000 Menschen folgen der Usedomerin auf Instagram, TikTok und Facebook. Ihre Gemeinschaft begleitet Zarah Skull durch den Alltag. Wie es im Laden läuft, was im Urlaub passiert und – das wohl wichtigste Markenzeichen der Frau – wie sie mit Make-up experimentiert.

Täglich überträgt sie auf Facebook, wie Lidschatten, Foundation und Lippenstift ihr Gesicht nach und nach zieren. Manchmal kreiert sie gar Kunstwerke auf ihrem Gesicht. Dabei hat sie ein offenes Ohr für die Zuschauer und erzählt auch, was sie selbst beschäftigt.

Support für mehr Frauenpower

„Ich habe bemerkt, dass viele einen Rückzugsort brauchen, an den sie für eine kurze Zeit aus der Realität fliehen können.“ Zarah Skull versuche, einen solchen Ort zu schaffen. Online mit anderen zu quatschen, würde einigen schon helfen. „Ich versuche, die vielen Frauen auf meinem Kanal zu unterstützen und sie zu motivieren, sich zu supporten.“

Sie stehe für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben. Und das verkörpert die Ahlbeckerin vor allem in ihren Livestreams nach außen. Denn: „Manchmal bekomme ich mit, dass sich einige Frauen noch unterdrücken lassen.“ Dabei sei das Leben viel zu kurz, um sich alles vorschreiben zu lassen und nicht glücklich zu sein, ist sie überzeugt.

Der Austausch mit ihren Fans und die Betreuung des Shops nehmen viel Zeit in Anspruch. Zwölf-Stunden-Arbeitstage sind bei ihr und ihrem Mann Nico keine Seltenheit, berichtet die Powerfrau. Bei ihrem Auftreten im Internet gehe es auch darum, sich und ihre Produkte zu vermarkten, wie es im Network Marketing auf Social Media üblich ist. „Ich mag es aber nicht, so offensichtlich Werbung für alles zu machen, was angeboten wird“, verrät sie. Authentisches Auftreten sei ihr viel wichtiger. „Die Follower zeigen selbst Interesse an dem, was sie sehen oder wissen wollen.“

Kollektionen mit ihrem Namen

So sei auch ihr Laden entstanden, berichtet sie. Eine selbst bedruckte Tasse, aus der die Frau während einer Liveübertragung trank, fand bei den Zuschauern viel Anklang. „Sie haben gefragt, wo sie die Tasse kaufen können und ich dachte mir: Im Ernst?“, erinnert sie sich. „Aber dann haben wir es einfach ausprobiert.“

Zusammen mit ihrem Mann, der sie von Anfang an in allem unterstützt habe, ist dann der Zarah Skull-Laden in zentraler Lage in Ahlbeck mit Onlineshop entstanden. Dort verkauft sie nachhaltige Kleidung, Tassen oder Schuhe, die in Zusammenarbeit mit einer Ahlbecker Werbeagentur entstehen. Und ihre Fans sind Feuer und Flamme für die Produkte.

„Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das so gut ankommt“, sagt die Business-Frau. „Es fühlt sich auch surreal an.“ Denn sie habe nicht das Gefühl, etwas Besonderes zu vollbringen. Die Fans sehen das anders. Es sei schon häufiger vorgekommen, dass Follower sie in ihrem Laden besucht hätten. Und: „Als ich letztens am Flughafen war, trug dort eine Frau mein T-Shirt.“ Aus den Zahlen und virtuellen Gesprächen bei den Livestreams oder in den sozialen Netzwerken werden dann konkrete Menschen.

Reichweite für das Gute nutzen

Dabei müsse man aber auch vorsichtig sein, verrät die 34-Jährige. „Um meine Kinder zu schützen und etwas Privatsphäre zu wahren, teile ich viele private Dinge nicht – zeige beispielsweise nicht, wo ich wohne.“ Auch böse Nachrichten bekomme sie einige. Aber die Arbeit habe auch viele gute Seiten, bekräftigt Zarah Skull. Durch ihre Arbeit habe sie beispielsweise ihre beiden besten Freundinnen kennengelernt. Eine lebt in Amerika.

Ihre Reichweite will sie auch für etwas Gutes nutzen. So sammelt sie regelmäßig Spenden für das Kinderhospiz Greifswald. Und in den vergangenen Tagen sammelte sie Spenden für die Ukraine, kaufte gemeinsam mit ihrem Mann Nahrung und Schlafsäcke, um sie zu spenden. „Das ist mir ein Herzensanliegen“, sagt sie überzeugt.

