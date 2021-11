So feiern Kinder auf Usedom das Martinsfest

Usedom

Am Donnerstag, den 11. November, wird in Benz das Martinsfest gefeiert. Um 16.30 Uhr findet ein Gottesdienst vor der Kirche statt. Danach ziehen die Kinder mit Laternen durch das Dorf. Zum guten Schluss werden die Martinshörnchen geteilt und es gibt Glühpunsch und Glühwein am Lagerfeuer im Pfarrgarten.

Wie in den Vorjahren organisieren das Evangelische Kinderhaus und die Evangelische Schule die ADRA-Paket-Aktion. Kartons können ab sofort im Kinderhaus und in der Schule abgeholt und am Martinstag mit zur Kirche gebracht werden. Seit 1999 transportiert ADRA mit der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ jedes Jahr in der Weihnachtszeit zehntausende Geschenkpakete in osteuropäische Länder und sorgt so für einen kleinen Hoffnungsschimmer im Leben der Kinder.

Anspiel und Laternenumzug in Heringsdorf

Die Evangelische Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin lädt ebenfalls am Donnerstag, den 11. November, um 16.30 Uhr zu einem von Kindern gestalteten Anspiel in die Heringsdorfer Kirche ein. Anschließend führt ein Laternenumzug zum Ostseestrand, wo Kinder und Erwachsene eine Feuershow erleben können.

Martinsstück in Usedomer Kirche

In der Usedomer Kirche wird am Martinstag um 17 Uhr von Kindern aus der Evangelischen Kirchengemeinde Usedom ein Martinsstück in der Usedomer Kirche auf. Danach zieht ein Laternenumzug hinter dem Reitersmann Martin durch die Altstadt. Ziel ist der Marktplatz, wo es am Lagerfeuer Glühpunsch gibt.

