Der Kreis schließt sich. Wo vor 30 Jahren unter dem Schutzdach der Kirche oppositionelle Gruppen über Veränderungen diskutierten, steht nun Stadtvertreterin Brigitte Grugel (Linke) und spricht über Wolgast, das sich in 30 Jahren deutsche Einheit von der „tristen, grauen, dunklen Stadt mit maroden Straßen und Gebäuden zu einem lebenswerten Wirtschafts- und Arbeitsstandort entwickelt hat.“

Bevor das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast die beeindruckende St. Petri Kirche mit Musik erfüllt, geht es auf Zeitreise. „Es begann eine Zeitenwende, die das Leben vieler auf den Kopf stellte. Angst, Unsicherheit, Veränderungen, dazu kam die Arbeitslosigkeit“, sagt Brigitte Grugel.

Stadtvertreterin Brigitte Grugel blickte auf 30 Jahre Wolgast zurück. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Peene-Werft mit tausenden Jobs hatte plötzlich nur noch Arbeit für ein paar Hundert. „Betriebe, wie die Großbäckerei, das Bauelementewerk mit seiner Fensterproduktion, die Cofa als Getränkehersteller, der Marinestützpunkt am heutigen Südhafen, brachen plötzlich weg, Vergnügungsstätten und beliebte Tanzlokale waren auf einmal nicht mehr da“, erinnert Brigitte Grugel an die Schattenseiten der neuen Freiheit. Fehler seien gemacht worden. „Die fehlende Ausweisung von Wohnbebauungsflächen sorgte dafür, dass viele bauwillige Wolgaster ihre Häuser vorrangig in Buddenhagen bauten. Alte Gewissheiten und Gewohnheiten waren passé“, meint sie.

Und dennoch würden die Erfolgsgeschichten überwiegen. „Für die Menschen, für die die Einheit eine neue und bessere Zukunft bedeutet. Viele machten sich mit ihren Ideen selbstständig, zahlreiche mittelständische Unternehmen entstanden“, so die Wolgasterin. Viele Millionen Euro sind in die Sanierung der Innenstadt geflossen.

„Tag des Danks und des Stolzes“

„An eine Wiedervereinigung zu denken, war für viele von uns zu Kinder- und Jugendtagen unvorstellbar“, so der Hausherr, Pastor Sebastian Gabriel. So unterschiedlich die Gefühle der Menschen damals wie heute auch sind, für Gabriel ist der 3. Oktober ein „großer Festtag und Tag des Danks und des Stolzes“.

Dass die Wolgaster Bläser in diesen Pandemiezeiten mal wieder ein Konzert veranstalten durften, ist nicht selbstverständlich. Das traditionelle Konzert in der Großsporthalle an der Hufelandstraße musste abgesagt werden. Dafür feierten sie am Einheitstag eine kleine Premiere – zweistündiges Bläserhopping durch die Stadt. Für das Festkonzert hatten die Hausherren alles getan, damit unter Corona-Bedingungen knapp 100 Wolgaster das Konzert erleben durften. Dafür wurden sie mit einer musikalischen Vielfalt vom Böhmischen Traum, einem Beatles-Medley bis hin zu Tschaikowsky und dem Millennium Song beschenkt.

Dass die alte Herzogstadt, die gerne als Tor zur Insel Usedom bezeichnet wird, künftig mehr von den touristischen Strömen partizipieren soll und muss, darauf verwies Ralf Fischer, stellvertretender Bürgermeister. Er vertrat Stadtoberhaupt Stefan Weigler, der sich im Urlaub befindet. Ein Sonderausschuss beschäftigt sich gegenwärtig mit Themen wie Stadtkultur, Tourismus, Umwelt, Freizeit und Wirtschaft.

Ganz oben auf der Wunschliste der Wolgaster steht aber die Ortsumgehung, die Brigitte Grugel in die Kategorie „Rückschläge“ einstufte. Der Bau, der seit Mitte der 1990er Jahre bereits im Gespräch ist, harrt immer noch der Umsetzung. Gegenwärtig läuft das Planfeststellungsverfahren. Bis zur Fertigstellung – mindestens noch fünf Jahre – wird noch viel Wasser den Peenestrom herunterfließen. Dazu passte der musikalische Abschluss der Wolgaster Bläser mit „ Moon River“.

Von Henrik Nitzsche