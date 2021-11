Zwar gibt es in diesem Jahr keine großen Partys, aber die Eröffnung der Karnevalszeit lassen sich die Jecken auf der Insel Usedom nicht nehmen. In Ahlbeck wurde an der frischen Luft ein buntes Programm des Ahlbecker Karnevalklubs gezeigt. Auch in Zinnowitz zeigten die Jecken, wieviel Freude sie bereiten können.