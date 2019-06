Koserow

Die Freude über das Geld war allen Teilnehmern anzusehen: Koserows Bürgermeister René König nahm am Dienstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von 4,9 Millionen Euro von Stefan Rudolph, dem Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, entgegen. Das Geld ist wichtig, denn es wird für den dringenden Neubau der Koserower Seebrücke benötigt. 7,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde in das Bauwerk, welches seit dem August 2013 für die Besucher gesperrt ist.

Rudolph lobte vor anwesenden Vertretern der Ämter und Gemeinden die Vorbildfunktion des Ortes in Sachen Barrierefreiheit. „Auch die neue Seebrücke wird den Ansprüchen an einen barrierefreien Urlaub gerecht. Hier kann jeder Urlaub machen“, sagt er. Er erklärte auch, dass die Koserower nun ihr „Herz“ wiederbekommen, welches so viele Urlauber und Einheimische vermisst haben. „Die jetzige Brücke ist von 1993 und wird den Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht. So ist nicht hochwassersicher, weil sie zu tief gebaut ist“, erklärt er.

Staatssekretär Stefan Rudolph übergab den Fördermittelbescheid an Bürgermeister René König (m.) und Amtsvorsteher Karl-Heinz Schröder. Quelle: Hannes Ewert

Das neue Bauwerk ist 290 Meter lang und besteht aus drei geschwungenen Elementen. Am Ende wird eine 400 Quadratmeter große Fläche entstehen, die unter anderem für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Außerdem erhält die Plattform einen Anleger für die Seeschifffahrt.

Die gestrige Veranstaltung wurde von Kindern der Grundschule Koserow musikalisch begleitet.

Hannes Ewert