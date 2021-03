Trassenheide

Die Energie Vorpommern investiert in die Zukunft. In der vergangenen Woche wurde in Trassenheide auf dem Gelände des „Waldhof“-Hotels eine moderne Heizungsanlage in Betrieb genommen. Geschäftsführer Udo Arndt erklärt die Funktionsweise: „Das Modell nennt sich Wärme-Contracting. Heißt, dass der Energieversorger in die Heizungsanlage investiert und dem Kunden die Wärme verkauft“, erklärt er. Der Kunde ist in dem Fall die Seetelhotels. Bis vor Kurzem war es so, dass der Waldhof eine klassische Kesselanlage hatte und bei der Energie Vorpommern Gas kaufte.

„Das ist das erste Mal, dass wir Hotels für diese Art der Energieversorgung gewinnen konnten“, so Arndt. Für den Kunden liegt der Vorteil darin, dass er die Investitionen nicht tragen muss. Auch die Wartung und Ersatzinvestitionen gehen zu Lasten der Energie Vorpommern. „Der Kunde hat einen festen Wärmepreis über eine gewisse Laufzeit und damit auch Planungssicherheit“, so Arndt. Die Anlage in den Bestandshäusern des Waldhofes war rund 25 Jahre alt und es wurde Zeit für eine Modernisierung.

Kunde zieht nur die Wärme

Weitere Anlagen mit dem Konzept des „Wärmecontracting“ stehen im Ostseehotel und dem Pommerschen Hof. „Wir haben alle Anlagen umgebaut und verkaufen dem Kunden nun die Wärme.“ Der Gast merkt von den Umbauarbeiten gar nichts. Alle bestehenden Heizkörper bleiben erhalten.

„Der Vorteil für uns Gasversorger ist, dass wir selbst bestimmen können, welche Brennstoff hier zum Einsatz kommt. Wenn in ein paar Jahren Wasserstoff wirtschaftlich, können wir das nach Rücksprache mit dem Kunden umstellen. Der Kunde zieht in dem Sinne nur die Wärme“, so Arndt.

Unternehmen profitiert von Wärmecontracting

Für die Energie Vorpommern ist es außerdem rentabel, denn über einen bestimmten Zeitraum ist die Abnahme sicher. Für den Kunden besteht der Vorteil daran, dass die neuen Anlagen wesentlich effizienter sind. „Der Kunde spart bis zu 20 Prozent Energiekosten“, erläutert Arndt.

Auch andere Unternehmen profitierten bereits vom Wärmecontracting. Unter anderem die Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder. Auch dort kommen diese Versorgungsmethoden zum Einsatz. „Es ist eine Win-Win-Situation für jeden. Wir sind bereits in Gesprächen mit anderen Partnern.“ Die Energie Vorpommern investierte in den Anlagen der Seetelhotels rund 300 000 Euro.

Von Hannes Ewert