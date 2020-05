Heringsdorf/Wolgast

Sie lebte 23 Jahre in einer Ein-Raum-Wohnung. Ihr Bett war eine Liege, ihre Küche ein „Kochloch“, ihr Kühlschrank ein Gerät aus tiefsten DDR-Zeiten, wie Sabine Zartl sagt. Einen Fernseher hat sie seit 15 Jahren nicht mehr.

Jetzt ist die 59-Jährige aus dem Heringsdorfer Dünenweg in die Wolgaster Baustraße gezogen – in eine schicke altersgerechte Zwei-Raum-Wohnung mit allem drum und dran. Zu verdanken hat sie das vor allem Nicole Glaser. Sie hat mit einem Aufruf und viel Engagement gezeigt, was Solidarität in Zeiten der Corona-Krise bedeutet.

Anzeige

Die 41-Jährige aus Wolgast traf Sabine Zartl erstmals im September 2019. Beide sind Teilnehmerinnen des CJD-Projekts „AktiWa“, was für Aktivierung und berufliche Wiedereingliederung bei Adipositas steht und vom Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord begleitet und finanziert wird.

Weitere OZ+ Artikel

„ Sabine war anfangs schüchtern. Nach und nach öffnete sie sich und erzählte von ihrer schlechten Wohnsituation. Sie wollte aus ihrer Ein-Raum-Wohnung raus“, sagt Nicole Glaser, die sofort ihre Hilfe anbot. Auch Adipositas-Trainer Frank Adam vom Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) – er betreut das AktiWa-Projekt – reihte sich in die Hilfsmannschaft ein. „Die Wolgaster Wohnungswirtschaft hat uns geholfen, für Frau Zartl eine Wohnung zu finden. Finanziert wurde der Umzug vom Jobcenter“, sagt Adam.

Umzug mit Wellensittich und Schnauzer Bobby

Am 30. April zog sie um. Viele persönliche Dinge hatte sie dabei, Unmengen an Büchern, ihren Wellensittich und den 15 Jahre alten Schnauzer Bobby. Eine leere Wohnung braucht aber Mobiliar und eine Küche. „Der Sozialladen war wegen Corona geschlossen. Da habe ich einen Aufruf bei Facebook gestartet“, erzählt Nicole Glaser: „Hallo, ich suche ganz dringend für eine ältere Dame, die alleine ist, einen Kühlschrank, Schränke, Regale, Couch und etwas für die Küche. . .“

Die Reaktion war überwältigend: „Noch am Abend meldete sich jemand aus Wolgast, der eine Küche abzugeben hatte. Alles war dabei, Herd, Abzugshaube, Spüle und Hängeschrank. Die haben wir gleich abgeholt“, sagt die Wolgasterin, die Hilfe von ihrem Lebensgefährten Philipp Gundlaff bekam. „Sieben Mal bin ich mit meinem Kombi hin- und hergefahren. Dann hatten wir die Küche hier“, erzählt der 30-Jährige, der als Gerüstbauer auf der Peene-Werft arbeitet. Ein Bett spendierte eine Freundin.

Da soll die neue Uhr hin: Philipp Gundlaff hilft in der Wolgaster Wohnung von Sabine Zartl, wo er kann. Quelle: Henrik Nitzsche

„Weitere Angebote folgten“, so Nicole Glaser. Am nächsten Tag fuhr sie mit ihrem Lebensgefährten nach Anklam, Koserow und Neppermin. Auch in Wolgast war noch was abzuholen. „Dass viele so schnell helfen, damit habe ich nicht gerechnet“, meint die vierfache Mutter (Kinder sind 18, 15, 9 und 3 Jahre).

Ein Fernseher nach 15 Jahren

Küche mit Kühlschrank, Tisch, zwei Stühle, Eckcouch, Bett und ein Fernseher – den spendierte Familie Glaser – stehen jetzt in der neuen Wohnung der Heringsdorferin, die ihren Balkon als „meinen Glanzpunkt“ bezeichnet.

Sie ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Ich wusste gar nichts von dem Aufruf. Nicole meinte nur, dass sie etwas anleiern will. Dass es jetzt so schnell ging, freut mich riesig. Ich kann mich nur bei allen Spendern bedanken“, sagt Sabine Zartl. Die gelernte Gärtnerin, die nach der Wende im Bereich Erziehung umgeschult wurde, will nun auch beruflich neu starten. Im Juli hofft sie über das CJD-Projekt auf ein Praktikum in der Kita Trassenheide. „Im September klappt es vielleicht mit der Übernahme.“

Dass sie jetzt auch noch mit einem großen Dreirad mit E-Motor durch Wolgast rollen kann, ist für sie eine Zugabe. Eine ältere Dame aus Mellenthin hatte sich gemeldet, die das Fahrrad abgeben wollte. „Wir haben dafür 100 Euro bezahlt und der Dame angeboten, auf ihrem Grundstück im Gegenzug den Rasen zu mähen und die Hecke zu schneiden“, sagt Philipp Gundlaff. Auch so funktioniert Hilfe.

Mehr zum Thema:

Neues Leben: So hat dieser Usedomer mehr als 50 Kilogramm abgenommen

Die Chance deines Lebens

Hunderte helfen Obdachlosem nach Social-Media-Hilferuf

Von Henrik Nitzsche