So gehen die Autohäuser und Werkstätten in Vorpommern mit der Corona-Krise um

Vorpommern

Wirtschaft, Kultur, Schulen, Universitäten, Kindergärten... überall gibt es Einschränkungen. Auch die Händler von Neu- und Gebrauchtwagen sowie deren Werkstätten haben die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Auch die fehlenden Touristen machten sich in den vergangenen Wochen bemerkbar.

Vor allem die Anfangszeit in der Corona-Krise verlief beispielsweise in Barth holprig. „Es war erst überhaupt nicht klar, ob Autohäuser öffnen dürfen oder nicht“, berichtet Alexander Dähn vom Barther Autohaus Dähn. Während die Werkstätten als systemrelevant galten, war der Verkauf von Autos anfangs nur online möglich. Doch mit der Zeit kamen die Lockerungen.

Barth : Alexander Dähn : Auch in der Werkstatt gibt es weniger zu tun

„Dann waren auch wieder Kundengespräche erlaubt. Aber man hat gemerkt, dass die Kunden erst einmal abwarten“, berichtet der Geschäftsführer des Autohauses. „Viele arbeiten in der Gastronomie und Hotellerie und waren in Kurzarbeit.“ Ein Autokauf wurde verständlicherweise erst einmal zurückgestellt.

Und auch in der Werkstatt gab es in den vergangenen Wochen weniger zu tun. „Viele waren zu Hause und sind weniger mit dem Auto gefahren. Dann geht natürlich weniger kaputt und es passieren weniger Unfälle“, sagt Alexander Dähn. Auch die fehlenden Touristen machten sich bemerkbar. „Fast täglich kommen in der Saison sonst Urlauber zu uns, die einen Glasschaden haben oder bei denen eine Kontrolllampe blinkt.“

Älteren Kunden bot das Barther Autohaus einen besonderen Service an. Zum Reifenwechsel mussten diese nicht selbst in die Werkstatt kommen, sondern der Wagen wurde abgeholt und wieder zurückgebracht. „Dieses Angebot haben viele an Anspruch genommen“, berichtet Alexander Dähn.

Grimmen: Bei Opel-Gerds blieben alle in Arbeit

Andreas und Frank Gerds, die Geschäftsführer vom Grimmener Opel-Autohaus, sind froh, alle Angestellten während der Corona-Krise in Arbeit halten zu können. Quelle: Raik Mielke

„Wir sind relativ gut durch diese ungewisse Zeit gekommen“, sagt Andreas Gerds vom gleichnamigen Opel-Autohaus in Grimmen. Mit Beginn der Pandemie hatte die Geschäftsführung des Autohauses diverse Notfallpläne entwickelt. „Es ging uns ganz einfach darum, auf gewisse Szenarien vorbereitet zu sein“, sagt er.

Mit der Auftragslage in der Werkstatt ist Andreas Gerds überaus zufrieden. „Diesbezüglich sind wir sehr stolz, dass wir alle Angestellten weiter beschäftigen konnten“, sagt der Geschäftsführer und erklärt: „Dies lag vor allem aber auch daran, dass wir in der Werkstatt während der gesamten Zeit einen Vorlauf von zwei bis drei Wochen hatten. Derzeit sind wir immer noch mit dem Wechsel auf Sommerräder beschäftigt. Viele Kunden haben in diesem Jahr etwas länger damit gewartet.“

Es gab bis dato in Sachen Autoteile und Materialien keine Lieferengpässe. Jedoch entstehen Wartezeiten bei der Neuwagen-Bestellung und auch der Verkauf von Fahrzeugen ist aktuell etwas verhaltener.

Greifswald : Im Autohaus am Ryck entspannt sich langsam die Situation

Nils Wodrig, Geschäftsführer des Autohauses am Ryck in Greifswald Quelle: Stefanie Ploch

Langsam entspannt sich die Situation, merkt Nils Wodrig, Geschäftsführer des Autohauses am Ryck. Während der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Greifswalder eher nicht an den Kauf eines neuen Autos gedacht. „Die Leute hielten ihr Geld zurück“, so Wodrig. „Wegen Kurzzeitarbeit und der Unsicherheit wegen der Jobs kann ich das aber verstehen.“

Das Autohaus, welches Neu- und Gebrauchtwagen verkauft, hatte die gesamte Zeit über geöffnet. „Die Kollegen aus dem Verkauf halfen im Service mit“, erklärt Nils Wodrig. Denn in der Werkstatt gab es allerhand zu tun. Kunden hätten die freie Zeit genutzt, Reparaturen am Auto durchführen zu lassen. Und eines war auffällig: „Es gab viele große Reparaturen. Anstatt sich ein neues Auto zu kaufen, haben einige Kunden viel Geld in den alten Wagen gesteckt, um noch einmal durch den TÜV zu kommen.“

Das Autohaus steckt außerdem mitten in den Vorbereitungen für einen Umzug in ein größeres Haus. Zum 1. August soll das neue Autohaus einige Meter entfernt öffnen.

Stralsund : Das Thema Kaufanreize als Hemmnis für den Handel

Foto vom Autohaus Greif in Greifswald an der Automeile. Es ist eines von neun in Vorpommern, die zur Neu-Gruppe gehören. Drei davon stehen in Stralsund, Sitz der Gruppe ist Barth. Quelle: Kai Lachmann

Die Coronakrise ist für Deutschlands Schlüsselindustrie eine große Herausforderung. Gerade die Autohäuser bekommen die Auswirkungen zu spüren. „Wer seinen Neuwagen im Dezember oder Januar bestellt hat, bekam ihn auch nach acht bis zehn Wochen Wartezeit. Deshalb ging es bei uns nicht gleich von hundert auf null“, blickt Holger Neu auf die heiße Phase der Pandemie zurück, als hierzulande im März und April Leben und Wirtschaft weitgehend heruntergefahren wurden. „Was unterwegs war, wurde ausgeliefert. Deshalb haben uns die acht Wochen nicht in große Not gebracht.“

Neu ist Chef der gleichnamigen Gruppe, zu der neun Autohäuser mit Werkstätten in Stralsund, Greifswald und im Raum Ribnitz-Damgarten gehören. Verkauft werden Wagen von VW, Audi, Skoda und Kia sowie hochwertige Gebrauchte. Das Werkstattgeschäft laufe relativ planmäßig. Im Verkauf schätzt Neu den Umsatzrückgang durch die Coronakrise aber auf 30 Prozent.

Die Zahl der Bestellungen hat sich noch nicht wieder erholt. Das liegt ironischerweise am Thema Kaufanreize. Die Debatte darum erweist sich als Hemmnis für den Handel. „Wahrscheinlich warten die Kunden noch ab, ob die Anreize kommen, und kaufen dann.“ Zudem seien mögliche Käufer verunsichert und würden wegen der Krise lieber ihr Geld beisammenhalten. „Die großen Hersteller haben zwar ihre Werke wieder hochgefahren, müssen aber schon wieder die Bänder drosseln“, meint Neu. „Die Nachfrage fehlt.“

Wolgast : Wieder mehr Leihwagen gefragt

Carsten Neumann (47), Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Wolgast, freut sich über viele Urlauber auf Usedom. Die Anfragen nach Leihwagen steigen und als ADAC-Mobilitätspartner ist er auch mehr im Einsatz. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Endlich haben wir wieder zu tun“, freut sich Carsten Neumann, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Wolgast. Nach Wochen, in denen weder in der Werkstatt noch im Verkauf viel los war und er seine 13 Mitarbeiter in die Kurzarbeit habe schicken müssen, sei seit kurz vor Christi Himmelfahrt eine deutliche Belebung zu spüren. „Es kommen mehr Urlauber, wir haben es am steigenden Mietwagen-Bedarf gemerkt“, sagt der 47-Jährige.

Auch als ADAC-Mobilitätspartner habe sein Autohaus in den zurückliegenden Tagen mehr Arbeit gehabt. „Sobald Urlauber auf die Insel Usedom kommen, werden wir gebraucht. Deshalb haben wir uns über die vielen Fahrzeuge gefreut, die am Montag aus allen Bundesländern durch Wolgast Richtung Usedom gerollt sind“, sagt Carsten Neumann.

Noch habe er im Autohaus verkürzte Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und am Sonnabend geschlossen. „Aber wir denken darüber nach, diese Regelung im Laufe des Juni aufzuheben, wenn wieder mehr Kunden ein Auto kaufen oder leihen möchten“, erklärt der Wolgaster.

Teschenhagen : Verkauf rückläufig, Reparaturen wie immer

Sven Ohl, Inhaber des Auto-Salons Rügen in Teschenhagen, merkt, dass in der Corona-Krise weniger Autos gekauft werden. Seine Werkstatt ist hingegen ausgelastet. Quelle: Ann-Christin Schneider

Die Situation in seinem Autohaus beschreibt Sven Ohl als „unheimlich“. Denn in der Corona-Krise ist es in seinem Auto-Salon Rügen in Teschenhagen deutlich leerer als sonst. „Der Verkauf ist rückläufig – gerade bei Neuwagen“, erklärt der 45-Jährige. „Die Nachfrage bei gebrauchten Fahrzeugen ist da schon eher noch da.“

Die Werkstatt war in den vergangenen Wochen genauso gefragt, wie vor der Pandemie. „Die Auslastung liegt bei 90 Prozent“, sagt Ohl. Die Nachfrage bei den Serviceleistungen habe sich für ihn kaum merklich verändert. „Wir sind gut mit Räderwechsel, Wartungsdiensten und Reparaturen, beispielsweise an den Scheiben, beschäftigt.“

Wann sich die Lage beim Autoverkauf wieder ändern wird, kann der Mitsubishi-Autohaus-Inhaber noch nicht abschätzen. „Das beste wäre, die Leute kommen wieder in Arbeit. Denn dann haben sie auch wieder mehr Geld, um über einen Autokauf nachzudenken“, sagt der 45-Jährige. Er ergänzt: „In Kurzarbeit bekommt ja auch keiner einen Kredit von der Bank.“ Um besondere Kaufanreize zu schaffen, biete Mitsubishi deshalb auch besondere Angebote an. „Die Aktion umfasst einen Preisvorteil von 3000 bis 5000 Euro je nach Modell“, erklärt der Chef.

Von Kai Lachmann, Cornelia Meerkatz, Raik Mielke, Stefanie Ploch, Ann-Christin Schneider, Anika Wenning