So groß sind die Auflagen für die Laufmützen auf der Insel Usedom

Nach zweimonatiger Corona-Zwangpause dürfen die Usedomer Laufmützen wieder ihrem gemeinsamen Hobby frönen und laufen. Seit 2014 spenden sie ihre Einnahmen für den Kinderhospizdienst in Greifswald. Beim Lauf am Sonntag in Zempin müssen sie eine Reihe von Auflagen erfüllen. Welche das sind, erzählt Organisatorin Christina Kämmerer.