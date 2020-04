So gut sind die Schulen rund um Usedom auf den Neustart am Montag vorbereitet

Insel Usedom/Wolgast

Unterricht im Klassenzimmer statt Homescooling: Für die Schüler der Abiturprüfungsjahrgänge und die der Mittleren Reife an Gymnasien, Gesamt- und Regionalschulen geht der Unterricht ab Montag wieder los. Anfang Mai sollen die Neunt- und Elftklässler sowie Grundschüler der vierten Klassen folgen.

Wir haben uns in den Schulen auf Usedom und in Wolgast umgehört, wie der vom Land aufgestellte „ Hygieneplan Corona“ ab 27. April umgesetzt wird. Der Erlass des Bildungsministeriums sieht unter anderem vor, dass in Klassenräumen höchstens noch 15 Schüler sitzen dürfen. Die Tische sollen auf 1,5 Meter Abstand auseinander gezogen werden.

Runge-Gymnasium Wolgast:

Es starten am Montag drei 12. Klassen mit insgesamt 57 Schülern. Schulleiter Karl-Uwe Roggow und sein Stellvertreter erarbeitet gerade einen gesonderten Stundenplan, damit alle Prüfungsfächer unterrichtet werden können. Die Schüler werden in Prüfungsgruppen eingeteilt. „Wenn die Gruppen größer als 15 Schüler werden sollten, halbieren wir sie“, sagt Roggow. Am 8. Mai beginnen dann die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Deutsch. Die Abstandsregelung von 1,5 Meter kann in den Unterrichtsräumen eingehalten werden.

Für die Abiturienten stehen Seifenspender und Papierhandtücher laut Schulleitung in ausreichender Menge zur Verfügung, die Lehrer haben ebenfalls genügend Desinfektionsmöglichkeiten der Hände. Da Gymnasium und Berufliche Schule in einem Gebäude untergebracht sind, haben die beiden Schulleitungen vereinbart, dass die Reinigungsfirma ab Montag auch während des Unterrichts mit einem Mitarbeiter vor Ort ist und auch vormittags einmal durchwischt.

Regionalschule mit Grundschulteil Heberlein Wolgast:

Am Montag beginnt zunächst eine 10. Klasse mit dem Unterricht. Die 22 Schüler werden laut Schulleiterin Roswitha Fennert in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Die Unterrichtsräume seien groß genug, um mühelos den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Für die Zehntklässler beginnen am 11. Mai die Prüfungen. Am 4. Mai starten in der Schule zwei 9. Klassen und zwei 4. Klassen. Die Neuntklässler werden in drei und die Viertklässler in vier kleinere Lerngruppen aufgeteilt. Grund- und Regionalschüler benutzen unterschiedliche Schuleingänge, gleiches gilt für den Aufenthalt auf dem Pausenhof.

In der Heberleinschule Wolgast wurden die Klassenräume großzügig umgeräumt, sodass die Schüler einzeln und mit großem Abstand zueinander sitzen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Den „ Hygieneplan Corona“ hat die Schule ohne große Probleme umgesetzt. Es gebe laut Fennert genügend Seifenspender; die sich automatisch abwickelnde Handtuchrolle werde durch den Hausmeister kontrolliert und sofort gewechselt, wenn sie aufgebraucht sei.

Regionalschule Baustraße Wolgast:

Mandy Koch, Leiterin der Regionalen Schule „Kosegarten“ in Wolgast, hält sich mit entsprechenden Informationen bedeckt. Man möge sich an das Schulamt wenden, ließ sie von ihrer Sekretärin ausrichten. Wolgasts Vizebürgermeister Ralf Fischer teilte nach einem am Dienstag stattgefundenen Treffen mit, dass hier für den Start des Unterrichtsbetriebes vier Räume für die Beschulung von jeweils zehn bis zwölf Schülern reserviert seien. „Um die Abstandsregeln zu wahren, werden Laufflächen mit Klebeband abgegrenzt und Hinweisschilder aufgestellt“, so Fischer. „Eine Reinigungsfirma stellt die Hygiene sicher. Und: Es gibt Spaziergänge statt Sportunterricht.“

Grundschule Baustraße Wolgast:

Die Grundschule an der Wolgaster Baustraße sei für den Unterrichtsneustart gut gerüstet, meint Leiterin Katrin Hannemann. „Wir werden den Hygieneplan zu 100 Prozent umsetzen und haben auch die nötigen räumlichen Bedingungen dafür.“ Die Information aus dem Schweriner Bildungsressort, in welchen Fächern die Viertklässler ab dem 4. Mai unterrichtet werden, stehe noch aus. „Sobald wir Konkretes wissen, werden wir den Unterricht organisieren und alle Infos auf unserer Schul-Homepage veröffentlichen“, so die Leiterin.

Grundschule Lassan:

Die zehn Schüler der 4. Klasse lernen in einem großen Klassenraum, in dem sich auch ein Handwaschbecken befindet, sodass sie sich regelmäßig die Hände waschen können. Die Flure werden abgesperrt und zu „Einbahnstraßen“ gemacht. Vor den Toiletten stehen Schilder und es gibt eine Toilettenaufsicht. „Niemand muss Angst haben, dass er nicht rechtzeitig die Toilette aufsuchen kann“, sagt Schulleiterin Kathleen Drühl.

Dorfschule Klein Jasedow:

In der Kleinen Dorfschule „Lassaner Winkel“ in Klein Jasedow geht der Schulbetrieb frühestens am 4. Mai wieder los. Aber: „Die 4. Klasse ist bei uns keine Abschlussklasse, sodass wir noch auf einen Erlass des Bildungsministeriums warten, wie es bei uns weitergeht“, informiert Mitarbeiter Johannes Terwitte. Die 2017 eröffnete Einrichtung wird derzeit von 20 Schülern der Klassen 1 bis 6 besucht. Darunter befinde sich lediglich ein Sechstklässler, für den möglicherweise eine Sonderregelung gelten wird.

Grundschule „ Fritz Reuter“ Kröslin:

„Wenn die Kinder kommen dürfen, ist bei uns alles gemäß dem , Hygieneplan Corona’ vorbereitet“, verkündet Silvia Rönnau, Leiterin der Krösliner Grundschule. „Wir warten darauf, dass wir vom Ministerium konkrete Informationen zum Schulstart erhalten und reagieren dann entsprechend.“ Von den insgesamt 48 Schülern der Grundschule „ Fritz Reuter“ gehen acht in die 4. Klasse, sodass im Unterricht ausreichend Abstand gewahrt werden könne. Und: Da es keine Mundschutzpflicht gebe, werde den Grundschülern das Tragen von Alltagsmasken empfohlen.

Regionalschule „Heinrich-Heine“ mit Grundschule Karlshagen:

Im Karlshagener Schulhaus werden eine 10. Klasse mit 15 Schülern und einige Schüler in der Notbetreuung erwartet. „Wir sind gerüstet“, sagt Schulleiterin Marlies Schönberg. Desinfektionsspender gebe es schon immer in der Schule, die über einen Hygieneplan verfügt.

„Handhygiene, keine Umarmungen, kein Händeschütteln und Abstand halten – über die wichtigsten Maßnahmen des Hygiene- und Gesundheitsschutzes werden die Schüler belehrt“, so die Schulleiterin. Die Reinigungskräfte seien angehalten, besonders Oberflächen, Treppenhandläufe, Lichtschalter, Telefone oder Tastaturen zu desinfizieren. Eine Maskenpflicht gebe es nicht. „Wer eine haben will, bekommt eine Textilmaske für 2,50 Euro. Die Einnahmen kommen dem Schulverein zu Gute.“ Ab 4. Mai sollen zwei neunte Klassen und zwei vierte Klassen den Unterricht wieder aufnehmen.

Grundschule Zinnowitz:

An der Grundschule Zinnowitz bereitet sich die Schulleitung für den Neustart am 4. Mai vor. „Es wird so sein, dass maximal zehn Schüler pro Raum unterrichtet werden“, so Schulleiterin Kerstin Goetz. 29 Mädchen und Jungen der 4. Klasse werden zunächst mit dem Unterricht beginnen – in erster Linie Mathematik und Deutsch. Nebenbei gibt es weiterhin die Notbetreuung für die Schüler, deren Eltern auf Arbeit unabkömmlich sind. „Schritt für Schritt werden wir die Schule wieder hochfahren. Schwierig werden die Pausen, denn die Schüler haben nicht die Möglichkeit, auf den Spielplatz zu gehen“, so Goetz. Das Lehrerkollegium schrumpfte um vier Kollegen, da sie entweder über 60 Jahre sind und somit zur Risikogruppe gehören oder an chronischen Erkrankungen leiden.

Freie Schule Zinnowitz:

An der Freien Schule Zinnowitz werden 27 Schüler der 12. Klasse und zehn Schüler der 10. Klasse auf ihre Abschlusspüfungen vorbereitet. „Es gibt Teilgruppenunterricht. Ein Teil ist in der Schule, der andere im Homeoffice, dann wird gewechselt“, sagt Leiter Frank Schmidt. In Bezug auf die Hygieneschutzmaßnahmen ist die Schule nach eigenen Angaben gut vorbereitet. „Wir haben in jedem Raum Waschbecken und werden zusätzlich Desinfektionsmittel aufstellen.“

Grundsätzlich zeigte sich der Schulleiter mit dem Unterricht in den eigenen vier Wänden zufrieden. „Es gibt Schüler, die von Natur aus fleißig sind, bei anderen muss man mit sanftem Druck nachwirken“, sagt er. Vor Kurzem wurde in dem Haus die gesamte IT umgestellt. „In den vergangenen Wochen haben wir uns über Mail, Webinare und E-Learning-Programmen ausgetauscht“, erklärt er. Die Abifeiern werden in diesem Jahr ausfallen. Auch der letzte Schultag und die damit einhergehende Mottowoche fiel bereits ins Wasser. „Nach zehn oder zwölf Jahren ist dies natürlich kein toller Abgang, so aus der Schule verabschiedet zu werden“, so Schmidt.

Grundschule Vineta Koserow:

Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, bekommt jeder Schüler der 4. Klasse ab Montag in der Grundschule Koserow einen eigenen Tisch zugewiesen. „Wir haben derzeit 38 Schüler in der 4. Klasse und die werden in vier unterschiedliche Lerngruppen aufgeteilt. Auch die Pausenzeiten werden dann unterschiedlich gestaffelt, damit nicht so viele Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof sind“, erklärt Schulleiterin Kerstin Kamin. Die technischen Mitarbeiter des Hauses, wie der Hausmeister, die Reinigungskräfte oder auch die Küchenangestellten, werden mit einer Mundmaske ausgestattet. Die Lehrer werden darauf achten, dass sich die Schüler beim Spielen nicht umarmen und zu nahe kommen.

Regionale Ostseeschule Ückeritz:

Laut Schulleiter Peter Biedenweg gibt es zwei 10. Klassen in drei Lerngruppen, je 12 Schüler beginnen am 27. April. Tische und Stühle in 1,5 Meter Abstand haben Namenskarten. Jeder Lernraum ist mit Seifenspendern und Papierhandtüchern ausgestattet; Desinfektionsmittel gibt es im Eingangsbereich und im Foyer. Beim Betreten der Schule wird kontaktlos Fieber gemessen und dem Schüler die Nummer seiner Lerngruppe und seines Lernraumes zugewiesen. Die Schule hat Masken nähen lassen, die die Schüler am nächsten Tag gewaschen und gebügelt wieder mitbringen sollen.

Toiletten sind mit „Besetzt- und Frei-Schildern“ versehen. Aufsicht ist gewährleistet. Wer außer der Reihe auf die Toilette muss, kann dies dem Lehrer durch Hochheben eines blauen Kärtchens signalisieren. Die Reinigung aller Geländer, Türklinken, Telefonhörer erfolgt mehrmals am Tag durch Reinigungskräfte und Hausmeister. Die Lerngruppen haben ausgewiesene Plätze auf dem Pausenhof.

Unterrichtet werden die 10. Klassen lediglich in Deutsch, Mathematik und Englisch; die Prüfungen beginnen am 11. Mai. Auf den Fluren und im Freien besteht Maskenpflicht wie auch im ÖPNV, ansonsten ist dies auch für Lehrer lediglich eine Empfehlung. Am 4. Mai ist Unterrichtsbeginn für die 9. Klassen der Ostseeschule. Sie werden zu gleichen Bedingungen in drei Lerngruppen eingeteilt und sollen in allen regulären Fächern unterrichtet werden.

Evangelische Grundschule Benz:

In der Evangelischen Schule Benz beginnt am Montag die erweiterte Notfallbetreuung. „Wir haben uns am Mittwoch im Kollegium zusammengesetzt und werden nun per Brief die Eltern darüber informieren“, erklärt Schulleiterin Kirsten Hertrich. Die 4. Klassen werden am 4. Mai wieder den Betrieb aufnehmen. „Das betrifft zehn Schüler“, sagt sie. Sie dankt vor allem allen Eltern, die bei der Betreuung der Kinder geholfen haben. „Wir haben in der Zeit unwahrscheinlich viel gelernt. Zum einen den Umgang mit den digitalen Medien, zum anderen der extreme Arbeitsaufwand des Unterrichts für zu Hause. Mit den Kollegen haben wir uns regelmäßig über Videokonferenzen ausgetauscht. Auch mit anderen Geschäftsstellen in Schwerin tauschen wir uns regelmäßig per Video aus. Das spart die Fahrt nach Schwerin.“

Grundschule Heringsdorf:

Am 4. Mai erwartet Schulleiterin Grit Vehreschild 77 Schüler von drei 4. Klassen. Jede Klasse soll in zwei Gruppen unterteilt werden. „In den Klassenräumen haben wir die Anzahl der Tische und Stühle reduziert. Dies gilt auch für den Essenraum. In der Grundschule werden auf den Fußböden Markierungen angebracht, um den Abstand einzuhalten. Seifenspender und Papierhandtücher gebe es genug. „Bei den Waschräumen und Toiletten schauen wir, wie viele Kinder dort gleichzeitig rein dürfen“, sagt die Schulleiterin. Kontakte zwischen den Gruppen sollen durch gestaffelte Pausenzeiten verhindert werden.

Mundtücher werden empfohlen. „Die Kollegen haben sich privat handgenähte Mundtücher besorgt. Die Kinder müssen sie ja in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso tragen“, so Vehreschild, die auch mit dem Reinigungsdienst den Corona-Plan abgestimmt hat. „Klar, dass besonders Türklinken, Handläufe und Türgriffe besonders gut gereinigt werden müssen.“

Europäische Gesamtschule Ahlbeck:

An der Europäischen Gesamtschule in Ahlbeck bereitete sich das Kollegium am Mittwoch intensiv auf den Schulstart am Montag vor. „27 Schüler der 10. Klasse und 37 Schüler der 12. Klasse werden auf ihre Prüfungen vorbereitet, die am 8. Mai beginnen. Rund 25 Lehrer sorgen für die Betreuung der Schüler“, erklärt Schulleiter Jürgen Räsch. „Einige Kollegen gehören aufgrund ihres Alters oder auch von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Deren Unterricht wird von Vertretungslehrern übernommen“.

In dem nagelneuen Gebäude wird genügend Platz sein, die Schüler zu unterrichten. „Eine Klasse bekommt eine Etage. Die Toiletten haben wir noch mal extra beschriftet.“

Wann die restlichen 480 Schüler wieder zum Unterricht kommen, ist noch ungewiss.

Die vergangenen Wochen schätzt der Schulleiter in Bezug auf das sogenannte Homeschooling als zufriedenstellend ein. „Das Sozialgefüge bleibt allerdings auf der Strecke. Man kann nicht alles über Video- und Telefonkonferenzen erledigen. Das Pausengespräch, die Unterhaltung untereinander oder auch die persönliche Vermittlung von Wissen fehlen“, sagt er.

Grundschule Usedom:

Unterrichtsbeginn für die zwei 4. Klassen ist am 4. Mai. Laut Schulleiterin Kerstin Witt sind sie in drei Lerngruppen eingeteilt. Tische und Stühle haben einen Abstand von 1,5 Metern, alles sind Einzelsitzplätze. Waschbecken, Seifenspender und Desinfektionsmöglichkeit ist im Klassenraum vorhanden.

Die Toilettenbenutzung erfolgt nur einzeln, die Aufsicht wird gewährleistet. Erschwerend ist die gleichzeitige Unterrichtung einer 9. Klasse der Förderschule im Usedomer Schulhaus. Die Sanitäranlagen müssen gemeinsam genutzt werden. Hausmeister und Reinigungskraft sind angewiesen, alle relevanten Bereiche mehrmals täglich zu reinigen. Das Tragen von Schutzmasken ist nicht verpflichtend, wird jedoch empfohlen.

Von Hannes Ewert, Cornelia Meerkatz, Ingrid Nadler, Henrik Nitzsche und Tom Schröter