So haben Statisten die Premiere vom Usedom-Krimi erlebt

Ein bisschen Aufregung war da. Das erste Mal in einem Film. Bin ich zu sehen? Wie komme ich rüber? Welche Einstellung wurde gewählt? All diese Fragen beschäftigten Renate Schlötzer aus Karlshagen. Sie wurde von Catharina Schwarze aus Trassenheide für den Usedom-Krimi gecastet. Gesucht wurde eine ältere Frau. Mit 76 passte die Karlshagenerin in die Rolle. Sie spielt eine Bewohnerin der Senioren Residenz, in der eine Frau ums Leben kommt.

„Wir hatten vier Drehtage“, sagt sie. Und? „Am Ende ist nur mein Knie zu sehen“, so die Karlshagenerin nach den 90 Minuten „Schmerzgrenze“. Enttäuscht sei sie nicht. Den Film beschreibt sie als „interessant und vielschichtig“.

Nur einen Tag verbrachte Gloria Giorgini am Krimi-Set. Gesucht wurde eine junge italienische Küchenhilfe. Gloria ist 28 und kommt aus Italien – perfekt. „Ich hatte sogar eine kleine Sprechrolle“, meint die Zinnowitzerin, die noch bis September als Schauspielerin an der Vorpommerschen Landesbühne angestellt ist. Danach geht sie nach Berlin.

Sie ist am Anfang des Films in einer Küche kurz zu sehen, ihre beiden italienischen Sätze haben es nicht in die Endfassung gebracht. Der Film hat ihr gefallen. „Schauspielerisch war es sehr gut. Das Spiel von Katrin Sass ist sehr inspirierend. Und bei Max Hopp sieht man die große Theatererfahrung.“

So wie den beiden ging es vielen Komparsen am Abend, die Catharina Schwarze zur Premiere eingeladen hatte. Ihre Szenen wurden rausgeschnitten. „Egal, das war eine schöne Erfahrung“, meint Renate Schlötzer.

