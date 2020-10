So halten diese Filmemacher die Insel Usedom in Bildern fest

Zirchow/Ahlbeck

Was haben die Insel Usedom und Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gemeinsam? Beide haben nicht nur viel Sand zu bieten, sondern am Ende dieser Woche auch einen 100 Sekunden langen Clip über ihre Region. Auf der Insel Usedom arbeiten seit Samstagmittag zehn Teams an zehn unterschiedlichen Kurzfilmen. Zehn Filmemacher aus Deutschland sind auf der Insel Usedom, um ihr Können zu zeigen. Am Ende gibt es den „Sunspot“ zu gewinnen. Es ist der erste Wettbewerb dieser Art, der auf deutschem Boden ausgetragen wird. Ein ähnliches Format gab es bereits in Abu Dhabi.

Viele bunte Bilder von der Insel Usedom

Ziel ist es, dass bis Donnerstag – also in 100 Stunden – ein 100 Sekunden langer Film über die Insel gedreht wird. Strippenzieher dieser Zusammenkunft ist die Usedom Tourismus GmbH, die nach dem Wettbewerb die Filme durch reichweitenstarke Social-Media-Kampagnen veröffentlichen will. Schöne, bunte Bilder sollen dann über Usedom in Deutschland zu sehen sein. „Attraktives und emotionalisierendes Bild- und Videomaterial einer Destination sind vielfach ausschlaggebend für die Reiseentscheidung“, erklärt UTG-Geschäftsführer Michael Steuer. Der Videowettbewerb soll alles beinhalten, was heutzutage im modernen Destinationsmarketing benötigt wird, um erfolgreich zu werben: eine kreative Idee, starke Partner und eine professionelle Umsetzung. „Es ist unsere Highlight-Werbeaktion 2020“, so Michael Steuer. Seit vielen Wochen fieberte er dem Wettbewerb bereits entgegen.

Brüder waren schon in Abu Dhabi unterwegs

Zwei Brüder, die bereits in Abu Dhabi ihre Erfahrungen sammelten und jetzt auf der Insel Usedom hinter der Kamera arbeiten, sind Alex und Chris Pietrulla aus Bayern. „Wir drehen alles, was hinter den Szenen abgeht, und erstellen dazu ein Making-of“, erklärt Chris. Der 23-jährige selbstständige Videograf ging dafür am Montagvormittag selbst mit dem Flugzeug in die Luft und sprang mithilfe eines Tandem-Piloten aus 3000 Metern auf die Insel Usedom. Sein Ziel: Eine Landung neben der Seebrücke in Ahlbeck. Dort wartete bereits der Rest des Teams, um ihn bei der Landung zu filmen. „Wir haben sogar eine Racing-Drohne dabei, welche die Landung filmt“, erklärt er. Durch eine Virtual-Reality-Brille kann der Pilot sehen, was gefilmt wird.

Sebastian Keltner erklärt Chris Pietrulla, was er während des Absprungs beachten muss. Ein zweiter Springer filmt mit einer Kamera auf dem Helm. Quelle: Hannes Ewert

Der Tag begann für den Münchner allerdings schon vor dem Sonnenaufgang. „Wir sind zur Seebrücke nach Ahlbeck und haben das sanfte Licht eingefangen. Es ist einfach so schön“, sagt er. Die zehn Teams verteilen sich während der Drehtage auf der gesamten Insel. Die einen sind in Peenemünde, die anderen beim Segeln, die übernächsten fahren mit Fischer Uwe Krüger aus Ahlbeck hinaus auf die Ostsee, um Fische zu fangen. „Jeder Teilnehmer musste im Vorfeld erklären, welche Szenen er drehen will“, so Pietrulla.

Erster Sprung für den Videografen

Für Chris Pietrulla war es am Montag übrigens der erste Fallschirmsprung seines Lebens. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagte er im Vorfeld. Neben ihm saß noch Alexander Zapfel im Flieger. Der Rentner, der in wenigen Wochen seinen 71. Geburtstag feiert, absolvierte schon mehr als 1800 Sprünge in seinem Leben. „Der erste Sprung war am 13. August 1966 in Gera“, erinnert er sich. „Auf Usedom ist es besonders schön, zu springen, denn im freien Fall und auch danach hat man einen perfekten Blick auf die Ostsee, die Seebrücken, die kleinen Orte, Swinemünde und so weiter. Es ist anders, als wenn man nur wieder auf den Flugplatz zurückkommt“, sagt er. Heute springt er noch 20 bis 25 Mal im Jahr aus einem Flugzeug. „Früher waren das bis zu 200 Mal im Jahr“, erzählt er.

Hat in seinem Leben schon mehr als 1800 Fallschirmsprünge hinter sich: Alexander Zapfel von der Insel Usedom. Der 70-Jährige betreibt den Sport seit 1966. Quelle: Hannes Ewert

Schon in Arizona gesprungen, aber auf Usedom ist es noch schöner

Chris Pietrulla bekam am Montag Tandem-Pilot Sebastian Keltner an die Seite. „2011 habe ich mit dem Fallschirmspringen angefangen und seit 2015 bin ich Tandem-Pilot“, sagt er. Auf sein Konto gehen rund 2600 Sprünge. Kurz vor dem Start gab es von ihm noch Anweisungen für Chris Pietrulla. „Wichtig ist beim Tandemspringen: Spaß haben“, sagt er und lacht. Der erfahrende Pilot sammelte bereits internationale Erfahrungen beim Springen – unter anderem in Arizona in den USA. „Von oben sieht es oftmals ziemlich gleich aus, aber auf Usedom hast du halt das Meer. Und am Meer landet man auch nicht jeden Tag“, sagt er.

Vor dem Absprung: Jede Szene für den 100 Sekunden langen Film muss sitzen. Quelle: Hannes Ewert

Ergebnisse Ende der Woche sichtbar

Noch in dieser Woche sollen die Ergebnisse des Filmwettbewerbs gezeigt werden. Eine Jury kürt dann den Sieger. Die Kaiserbäder Tourismus Service GmbH wird sich als Gastgeber für die Award Night in das Projekt einbringen und die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des neuen Tourismus-Service-Zentrums in Heringsdorf ausrichten. „Wir freuen uns, dass wir diese hochkarätige Veranstaltung in den Räumen des neu eröffneten multimedialen Tourismus-Service-Zentrums durchführen können. Es bietet mit seiner hochmodernen Ausstattung den idealen Rahmen für die Preisverleihung“, so Kurdirektor Thomas Heilmann.

Aufmerksamkeit für die Insel Usedom

Mit den Videos soll vor allem eines in Deutschland erreicht werden: Aufmerksamkeit für die Insel Usedom. Für diesen Wettbewerb holte sich die UTG auch den Weltkonzern Sony mit ins Boot. Dieser wird offizieller Partner des „Sunspot“-Awards und nutzt den Videowettbewerb, um die für Anfang Oktober geplante Markteinführung der neuen Kamera Sony A7S III medial zu begleiten. Dafür wird Sony sein immenses Kommunikations- und Distributionsnetzwerk für den Videowettbewerb einbringen und die neue Kamera für die Dreharbeiten bereitstellen. „Dass wir Sony als Partner gewinnen konnten, ist eine tolle Auszeichnung für den Award“, äußert sich Sascha Gottschalk, Geschäftsführer von Filmemacher Deutschland, begeistert. „Wir fühlen uns geehrt, dass die teilnehmenden Videografen die Sony A7S III bereits vor der offiziellen Markteinführung testen dürfen.“

Am Gepäckförderband gibt es die letzten Absprachen, dann wird es ernst. Quelle: Hannes Ewert

Beiträge sind beste Werbung für unser Land

Auch von der politischen Ebene gibt es reichlich Lob für die Veranstaltung. „Die Schönheit eines ganzen Landstrichs im Nordosten Deutschlands und unseren Stolz auf unsere Heimat in Videosequenzen einzufangen, soll durch den Wettbewerb fantasievoll, produktiv und in ihrer Form einzigartig gelingen. Das ist eine Mischung, die neugierig auf mehr macht. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Beiträge sind am Ende beste Werbung, stellvertretend für unser Land. Denn Usedom steht gleichermaßen für die Schönheit weiterer zahlreicher Traumdestinationen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen frische und passgenaue Ideen, unsere Heimat auch neuen Zielgruppen vorzustellen und ebenso ehemalige Gäste wieder neu auf uns neugierig zu machen“, erklärt Stefan Rudolph, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Von Hannes Ewert