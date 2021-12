So hat die Karlshagener Nachbarschaftshilfe 400 Kinder überrascht

Karlshagen

Nachdem die Kinderweihnacht im vergangenen Jahr eine sehr große Resonanz erfuhr, stand für die Karlshagener Nachbarschaftshilfe fest, dass es eine Neuauflage geben soll in diesem Jahr. Gerade da das Weihnachtsfest wieder von der Coronapandemie überschattet wird, sollen Kinder Grund zur Freude haben. Vor der Konzertmuschel fanden daher am Wochenende rund 400 Geschenke ihre neuen glücklichen Besitzer.

So gab es an diesem Tag nichts Schöneres als strahlende Kinderaugen. Über 20 Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Karlshagen begannen schon vor Wochen mit der Vorbereitung der 2. Kinderweihnacht und einem reichlich gedeckten „Gabentisch“. Fast 700 weihnachtliche Päckchen und Pakete wurden liebevoll verpackt. Neben den vielen Sachspenden steuerten auch regionale Firmen und Privatpersonen über 700 Euro bei. 2500 Euro wurden bei der Aktion der Ostseewelle „Scheine für Vereine“ gewonnen.

700 Geschenke wurden von ehrenamtlichen Helfern für die Kinderweihnacht zusammengetragen. Quelle: Rainer Decke

Übrig gebliebene Geschenke werden noch verteilt

„Die übrig gebliebenen Weihnachtsgeschenke werden nach der Inventur an das CJD Wolgast, die Jugendfeuerwehr Karlshagen, Kinder, die in Quarantäne sind, das Jugend- und Vereinshaus Karlshagen und gegebenen falls an den Kinderhospizverein in Greifswald verteilt“ berichtete Fanny Orpel von den Organisatoren. „Zwei besondere Geschenke haben wir noch vorbereitet: Ein Schaukelpferd für den kleinen Ryan in Peenemünde, über den die OZ berichtet hat, und ein Fahrrad für den kleinen Noah in Wolgast, damit er morgens mit seinem Papa zur Kita fahren kann“, erklärt Fanny Orpel.

Fast alle Kinder nutzten bei der Geschenkabholung die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto mit Weihnachtsfrau Anett Meyer und Weihnachtsmann Dieter Mohnke machen zu lassen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen sorgten für die notwendige Ordnung und Sicherheit. Ihnen und den vielen freiwilligen Helfern gebührt ein herzliches Dankeschön.

Von Rainer Decke