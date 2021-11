Wolgast/Peenemünde

Stolz hält Karol Serega seinen elf Monate alten Sohn Ryan im Arm. Dieser räkelt sich etwas unbeholfen vor Papas Brust und bemüht sich vergebens, visuell Kontakt zu ihm aufzunehmen. Dabei fällt es ihm schwer, nicht die Augen zu verdrehen. „Ryan ist zu 50 Prozent behindert; sein Seh- und Hörvermögen sind stark eingeschränkt“, erklärt der Vater. „Wir wissen nicht, ob er überhaupt etwas sieht.“ Die gesundheitlichen Probleme beim Sohnemann hätten etwa zwei Monate nach dessen Geburt eingesetzt. „Bis dahin war alles ganz normal. Dann hat er seine Sechsfachimpfung bekommen und diese vermutlich wegen einer Vorerkrankung nicht vertragen.“ Eine Hirnentzündung sei die Folge gewesen und diese sei offenbar zu spät diagnostiziert worden – mit den erwähnten schlimmen Auswirkungen.

Karol Serega (29) und seine Partnerin Anna Piechota (30), die beide aus Polen stammen, aber schon seit längerer Zeit in Deutschland leben, besuchen regelmäßig die Schwangerschaftsberatungsstelle Pro Familia im Wolgaster Schwesternheim in der Chausseestraße 56. „Hier waren wir auch schon während der Schwangerschaft und haben uns bei der Beantragung von Geld für die Baby-Erstausstattung helfen lassen“, schildert die Mutter. Von den 1200 Euro, die sie damals von der Stiftung „Hilfen für Frauen und Familien“ MV erhielten, kauften die Eltern unter anderem ein Kinderbettchen und einen Schrank.

„Ich frage lieber Fachleute“

„Die Frauen von Pro Familia helfen uns und sind sehr lieb“, betont Karol Serega. „Ich bin zwar schon seit 2005 in Deutschland, aber wenn amtliche Papiere kommen, frage ich lieber Fachleute.“ So beantragte das Paar nach Ryans Geburt hier auch Kinder- und Elterngeld und sucht in der Beratungsstelle auch Hilfe, seit ihr Junge so schwer erkrankt ist. Hier sorgte man sich zum Beispiel darum, vom Versorgungsamt einen Behindertenausweis für Ryan zu bekommen.

„Zweimal pro Woche fahren wir mit Ryan zu einer speziellen Physiotherapie nach Greifswald. Dort fördert man seine Motorik, damit er bald auch richtig krabbeln kann. Außerdem sind wir dabei, ihn in der Sehschule in Neukloster anzumelden“, berichtet Anna Piechota, die ihre Elternzeit verlängern will und bei Pro Familia Hilfe bei der dafür nötigen Beantragung erfährt. Anna Piechota hat, ebenso wie ihr Partner, den Kochberuf erlernt und wollte ursprünglich in Kürze wieder beruflich durchstarten. Mit Ryan ist dies nun nicht ohne Weiteres möglich. „Aber unser Sohn ist stark“, spricht sich die Mutti voller Optimismus selbst Mut zu und ergänzt: „Wir kämpfen bis zum Ende.“ Diesen Satz hat sie sich sogar auf ihren Hals tätowieren lassen.

Die Beratungsstelle von Pro Familia befindet sich im Wolgaster Schwesternheim in der Chausseestraße 56. Quelle: Tom Schröter

Die kleine Familie wohnt in Peenemünde, wo Karol Serega die Besucher der Kultgaststätte „Zur Zwiebel“ bekocht. „Wir drei haben uns lieb und haben trotzdem viel Spaß miteinander“, erzählt der Vater. „Als wir im Sommer mit Ryan am Strand oder im Wald spazieren gingen, zog meine Frau ihm die Schuhe aus und setzte ihn mit den Füßen ins Wasser oder auf Tannennadeln. So versuchen wir, sein Gehirn zu trainieren und seine übrigen Sinne zu schärfen.“

25 022 Konsultationen in 30 Jahren

„Wir sind zwar eine Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle. Aber manchmal entwickelt sich ein Kontakt auch weiter und wir schicken niemanden weg mit solch einem Würmchen“, sagt Pro-Familia-Mitarbeiterin Ulrike Schröter. Sie und ihre beiden Kolleginnen Isabell Bodusch und Sylke Blättermann haben schon viele Leute in schwierigen persönlichen Situationen kommen und gehen sehen. „Am 1. November begingen wir das 30-jährige Bestehen unserer Beratungsstelle“, so Ulrike Schröter. Seit der Eröffnung im Jahr 1991 fanden hier 25 022 Konsultationstermine statt, davon 4020 Konfliktberatungen wegen Schwangerschaftsabbruch und 4909 Besprechungen, in denen es um Stiftungsanträge auf einen Zuschuss für die Babyausstattung ging.“ Im Verlauf der drei Jahrzehnte seien hier insgesamt über 2,42 Millionen Euro von der oben erwähnten Stiftung ausgereicht worden. „570 Veranstaltungen zur Aufklärung über Verhütung, Partnerschaft, Liebe und Sexualität hat unsere Pro-Familia-Beratungsstelle an Schulen durchgeführt – von der Grundschule bis zum Berufsvorbereitungsjahr.“

Sylke Blättermann arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Wolgaster Anlaufstelle und ist hier für das Terminmanagement und die Verwaltung zuständig. Seit zwei Jahren verstärkt die Erziehungswissenschaftlerin und Familientherapeutin Isabell Bodusch das Team. „Ich biete Ehe-, Familien- und Lebensberatung an, wobei vorrangig Paare zu mir kommen. Es geht aber auch speziell um Mutterschutz und Arbeitnehmerrechte“, erläutert die 44-jährige Wolgasterin, deren Dienste von verschiedenen Behörden, Gynäkologen und Hebammen vermittelt werden. „Keine Frau nimmt einen Schwangerschaftsabbruch auf die leichte Schulter“, sagt sie. „Wir haben hier eine folgenreiche Entscheidung abzuwägen und sind gesetzlich dazu angehalten, ergebnisoffen zu beraten. Ich freue mich, wenn Frauen letztlich einen Entschluss fassen, mit dem sie gut leben können und der für ihre Familiensituation stimmig ist.“

Von Tom Schröter