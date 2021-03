So kam die Polizei dem Simson-Dieb aus Wolgast auf die Schliche

Wolgast

Der Inhaber von drei historischen Kultmopeds der Marke Simsons hat seine Maschinen wieder. Wie die Polizei in Anklam am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, fand der Wolgaster einer der Zweiräder im Online-Auktionshaus „eBay“ wieder. Am Sonntag bemerkte er, dass die Maschinen aus einer aufgebrochenen Garage in der Heinrich-Zille-Straße gestohlen wurden. Zusammen mit der Kriminalpolizei wurde der angebliche Verkäufer des Diebesgutes aufgespürt. Es handelt sich dabei um einen 21 Jahre alten Mann aus Wolgast, der schon durch diverse Delikte einen gewissen Bekanntsheitsgrad bei der Polizei erlangte – unter anderem durch Diebstahl und Sachbeschädigung. Im Keller des Beschuldigten fanden die Beamten zudem noch Waffen. Woher diese Waffen stammen, ist nun Teil der Ermittlungen.

Ein Hinweisgeber teilte zudem mit, dass in der Fritz-Reuter-Straße in einer Kieskuhle zwei Mopeds liegen. Wie sich bei der Beweisaufnahme herausstellte, sind dies die anderen beiden gesuchten Motorräder. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun über das weitere Vorgehen.

Mopeds dieser Baureihen wurden in der DDR in Suhl gebaut. Kleinkrafträder dieser Art haben inzwischen Kultstatus und werden auch häufiger gestohlen. Sie gelten als robust, fahren in der Regel schneller als vergleichbare moderne Motorroller und sind leichter zu reparieren.

Von Hannes Ewert