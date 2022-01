So kann „Baltic Lights“ dieses Jahr auf Usedom stattfinden

Heringsdorf

Wenn alles nach Plan läuft, wird es in sechs Wochen eine erneute Auflage des Schlittenhunderennens „Baltic Lights“ auf der Insel Usedom geben. In der vergangenen Woche weilte Veranstalter und Schauspieler Till Demtrøder in den Kaiserbädern, um mit seinen langjährigen Partnern über das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands zu reden.

Einsatz für die Welthungerhilfe

Im Vorjahr musste die das Rennen coronabedingt auf Usedom ausfallen. Stattdessen gab es ein Ersatzrennen in der Lüneburger Heide unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur für die TV-Produktion. Trotzdem wurde damals eine Spende in Höhe von 72 000 Euro an die Welthungerhilfe übergeben. Nun nimmt Till Demtrøder einen neuen Anlauf, um das Projekt auf Usedom zugunsten der Welthungerhilfe auf die Beine zu stellen. Es wird aber selbstredend keine Massenveranstaltung mit Zigtausenden Zuschauern zwischen Heringsdorf und Ahlbeck geben, sondern von vornherein eine abgespeckte Variante. Je nach Coronalage mit oder ohne Zuschauer.

In Heringsdorf sollte im März 2020 das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ stattfinden. Es wurde abgesagt – unter anderem wegen Hochwasser. Dafür gab es einen Spaziergang mit den Promis. Quelle: Hannes Ewert

Die jetzige Idee ist, so Demtrøder, dass der Dreh- und Angelpunkt des Wochenendes rund um das Steigenberger Hotel stattfinden soll. Sowohl die Promis aus dem TV- und Showgeschäft als auch Sponsoren und geladene Gäste der Veranstaltung nächtigen im Steigenberger Hotel. „Es wird auch abends keine Party mit Tanz und viel Musik geben. Alles wird kleiner und gediegener“, sagt Hotelchef Carsten Willenbockel.

Grünes Licht von der Gemeinde Heringsdorf

Till Demtrøder bestätigte am Mittwoch, dass es von der Gemeinde Heringsdorf grünes Licht für das Rennen gibt. „Es gibt die Variante, dass man entweder alles auf eine Karte setzt und darauf wartet, ob man es durchführen darf, oder man überlegt sich eine Alternative – für die Alternative haben wir uns entschieden“, sagt er. So ist jetzt geplant, dass 1000 Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. „Tickets gibt es zu einem symbolischen Beitrag für die Welthungerhilfe auf unserer Webseite. Zudem haben wir dann die Kontaktdaten der Gäste und könnten sie im Falle einer Infektion während des Wochenendes informieren.“

2G plus gilt während der Veranstaltung

Sowohl die Zuschauer als auch die teilnehmenden Promis müssen zur Veranstaltung geimpft oder genesen sowie zusätzlich tagesaktuell auf das Coronavirus getestet sein. „Wir bauen auch ein eigenes Testzentrum auf. All die Corona-Hygienemaßnahmen nehmen einen Großteil der Vorbereitungen ein. Wir wollen, dass die Zuschauer gesund kommen und auch gesund wieder nach Hause gehen. An irgendwelchen Tricks möchten wir uns nicht beteiligen“, erklärt Demtroeder.

Heringsdorfer Seebrücke kein Teil der Veranstaltung

Die Strecke, die links und rechts des Strandaufganges am Steigenberger Hotel abgeht, hat eine Länge von 1,5 Kilometern. Wenn es die Situation zulässt, kann der Trail auch verlängert werden. Die Heringsdorfer Seebrücke soll dieses Mal keine Rolle bei „Baltic Lights“ spielen. „Da bilden sich sonst zu viele Menschen und da es sich um eine private Brücke handelt, können wir diese nicht so einfach absperren“, so Demtroeder.

Neu für die Zuschauer ist, dass das Mushercamp, in welchem die Hunde samt ihrer Besitzer über das Wochenende wohnen, nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. „Es würde für uns einen riesigen Aufwand bedeuten, das Gelände mit Sicherheitspersonal zu bewachen.“

Diese Stars wollen nach Usedom kommen

Demtrøder hat auch schon die ersten Anmeldungen der Stars, die kommen möchten: unter anderem die Geschwister Anja und Gerit Kling, Oliver Pocher, Hendrik Duryn, Oliver Pocher, Joey Kelly, Matthias Killing, Bernhard Bettermann, Caroline Beil, Simon Böer, Christian Rach und auch Jan Sosniok.

Sollten die aktuellen Corona-Maßnahmen eine Veranstaltung mit 1000 Zuschauern nicht zulassen, gibt es das Event ohne Zuschauer. „Es wird aber einen Livestream geben, damit die Rennen verfolgt werden können“, sagt er.

Gemeinde hofft auf positive Entwicklung der Corona-Lage

Das Hochwasser bremste die Veranstalter im März 2020 aus. Stattdessen gab es einen gemeinsamen Spaziergang. Quelle: Hannes Ewert

Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann würde sich wünschen, wenn dieses Jahr die Veranstaltung durchgeführt werden kann – zumal die Gemeinde einen laufenden Vertrag mit der Eventagentur von Till Demtroeder hat. Heilmann hofft, dass die Coronalage dies bis dahin zulässt. „Es wäre ein Hoffnungszeichen in die rückkehrende Normalität.“

Große Sandabtragungen am Strand

Der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (l.) mit Veranstalter Till Demotroeder im März 2020. Quelle: Hannes Ewert

Probleme sieht Kurdirektor Thomas Heilmann allerdings in der Logistik vor Ort. „Ein wichtiger Versorgungsweg vom Musherplatz auf dem Sportplatz neben der Heringsdorfer Seebrücke entlang der Sternwarte zum Strand ist schlecht passierbar, da es in den vergangenen beiden Jahren massive Sandabtragungen gab“, erklärt er. Es ist fraglich, ob über diesen Weg all die ganze Technik an den Strand gefahren werden kann. „Große alternative Plätze für die Hunde, die auch über Infrastruktur verfügen, gibt es in den Kaiserbädern nicht“, so Heilmann.

Starkes Signal von der Insel Usedom

Für die Insel Usedom wäre es nach Ansicht von Steigenberger-Chef Willenbockel ein starkes Signal, wenn „Baltic Lights“ stattfinden dürfte. Wirtschaftlich könnte die Insel davon profitieren. „Die Nachfrage an Hotelbuchungen steigt rund um das Wochenende, denn viele Gäste möchten die Prominenten sehen. Auch bei den Ferienwohnungen gibt es eine erhöhte Nachfrage“, erklärt Willenbockel. Zudem profitiert die Insel medial von der Veranstaltung. „Ob in deutschen Tageszeitungen, in Zeitschriften, Radio oder Fernsehen – überall spielte die Berichterstattung über das Schlittenhunderennen eine Rolle“, sagt er.

Gespaltene Meinungen im Eigenbetriebsausschuss

Am Montagabend gab es im Eigenbetriebsausschuss unterschiedliche Meinungen zu dem Event. Ringo Paukewadt (CDU) steht voll dahinter. „Ich finde es gut, dass wieder was stattfindet. An den Kosten sollte es doch nicht scheitern, weil im vergangenen Jahr kaum Veranstaltungen stattgefunden haben und wir sicher Geld sparen konnten.“ Auch wenn es viele Unsicherheiten gibt, würde auch Lars Erdmann das Event am Strand befürworten.

Bis zur letzten Minute hatten die Veranstalter im März 2020 gehofft, dass die Rennen stattfinden können. Alles war komplett aufgebaut und wurde aufgrund der Absage dann ungenutzt wieder abgebaut. Quelle: Hannes Ewert

Ausschusschef Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) ist bei der Sache nicht ganz wohl. „Das Risiko ist beim Veranstalter. Es muss uns klar sein, dass das Geld, was wir zur Verfügung stellen, bei einer Absage weg ist.“ Auch Uwe Krüger ist skeptisch: „Das ist ganz schön gefährlich. Können wir uns das überhaupt leisten? Dann gibt es wieder viel Theater, wenn es dann doch abgesagt werden muss“, so der Ahlbecker.

Von Hannes Ewert