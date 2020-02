So kann Usedom eine Modellregion im Land werden

Ückeritz/Heringsdorf

Gelingt es der Insel Usedom, eine Modellregion in Mecklenburg-Vorpommern zu werden? Kürzlich trafen sich Spitzenvertreter der Ämter, Gemeinden und touristischen Einrichtungen in Ückeritz, um sich darüber zu informieren, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die Sonneninsel eine Vorreiterrolle im Land einnehmen kann.

Glawe : „Wer in den Tourismus einzahlt, muss merken, was er dafür bekommt“

Was bedeutet dies? Wie Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, erklärt, sollen unter anderem die Kurkarten in benachbarten Gemeinden offiziell anerkannt werden. Bislang ist es so, dass jede Gemeinde dahingehend seine eigene Suppe kocht – mit unterschiedlichen Zeiträumen, Tagessätzen, Altersbeschränkungen –jeder kalkuliert anders. „Es geht zum Beispiel darum, dass die Verwandten der Einwohner finanziell entlastet werden, wenn sie auf die Insel kommen“, erklärt Bauer. Von dem Modell profitieren auch Orte, die bislang nicht unbedingt vom Tourismus partizipieren, aber dennoch durch Radwege und Straßen die dazugehörige Infrastruktur zu Verfügung stellen. „Ein Beispiel ist zum Beispiel Gemeinde Mölschow“, erklärt er. Orte, die bislang keine Kurtaxe erheben, aber dennoch wichtige Projekte in der touristischen Infrastruktur vorhalten, sollen auch in den Genuss kommen – unter anderem Peenemünde. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU): „Wer in den Tourismus einzahlt, muss am Ende merken, was er dafür bekommt. Der Mehrwert muss klar sein. Es müssen Vorteile für Einheimische und Gäste erkennbar sein. Anwohner müssen entlastet werden.“

Auch andere Regionen können sich bewerben

Die Ausschreibung endet beginnt am Donnerstag und endet noch im Frühjahr. Denkbar wäre, dass sich auch andere touristische Destinationen wie zum Beispiel die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Insel Rügen oder auch die Mecklenburgische Seenplatte um diesen Titel bewerben. „Drei Manager sollen dann eingesetzt werden, die sich um die Belange der Regionen vor Ort kümmern. Wichtig ist, dass gemeindeübergreifend gearbeitet wird. Das ist Sinn und Zweck dieser Aktion“, so Bauer. Wenn eine Region den Titel bekommt, werden sie entsprechend der Landestourismuskonzeption unterstützt.

Mit Bus und Bahn über die gesamte Insel?

Sollte Usedom eine Modellregion werden, hätte sie eine Vorreiterrolle in M-V. Unter anderem könnte der Nahverkehr revolutioniert werden. „Bislang ist es so, dass die Gäste aus den Kaiserbädern mit ihrer Gästekarte mit dem Bus kreuz und quer über die Insel fahren können – sogar bis Lubmin. Wenn Usedom eine Modellregion wird, könnten alle Gäste mit ihrer Gästekarte Bus und Bahn nutzen. Somit wird auch die Infrastruktur entlastet“, erklärt Bauer.

Drei „Kümmerer“ werden in den Modellregionen eingesetzt

Für die Ausschreibung sind nun die Gemeinden und Regionen im Land gefragt, abgestimmte Lösungskonzepte für ihre Problemstellungen zu erarbeiten. „Neben den allgemeinen Fördermöglichkeiten wird das Wirtschaftsministerium die Personalkosten für bis zu drei ’Kümmerer’ in den Modellregionen mit 80 Prozent fördern.

„Projekt würde rechtliche Probleme lösen“

„Ich würde es begrüßen, wenn wir eine Modellregion werden“, sagt René Bergmann, Leiter des Südamtes. „Bislang sind wir auf dem guten Weg, mit der Insel Usedom als eine geschlossene Einheit aufzutreten. Mit der kommunalen UTG ist ein erster Schritt gelungen. Für die Insel Usedom sehe ich es als Chance, wenn wir eine Modellregion werden“, erklärt er.

Idee „Eine Insel – eine Gemeinde“ seit Jahrzehnten ein Gedanke

Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes, sieht für die Insel Usedom viele Vorteile. „ Usedom arbeitet ja schon seit Jahrzehnten daran, dass sie sich sowohl innerlich, als auch äußerlich, als Einheit darstellen wollen. Nun wäre die Gelegenheit dafür. Das Projekt würde die Insel noch weiter verknüpfen –von der Küstenlinie bis ins Hinterland“, sagt er.

Von Hannes Ewert