So können Dauercamper ab 1. Mai auf Usedom ihren Urlaub verbringen

Karlshagen

Genau vor einem Jahr weilten auf dem Campingplatz in Karlshagen noch 230 Urlauber. Sie belegten 174 der 340 Parzellen. Heute, ein Jahr später, ist von all dem Treiben rein gar nichts zu spüren. Auf der Fünf-Sterne-Anlage sind die Vogelstimmen deutlicher zu hören als manch menschliche Laute. Nun die gute Nachricht: Ab 1. Mai dürfen die Betreiber wieder Camper begrüßen. Allerdings mit einer großen Einschränkung: Zunächst nur die Dauercamper, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Die letzten Gäste Quelle: Hannes Ewert

Anzeige

Leiterin Ina Werth erklärt: „Der Campingplatz ist weiterhin bis auf Weiteres geschlossen. Es dürfen nur die Menschen aus dem eigenen Bundesland auf den Platz, welche bei uns als Dauercamper registriert sind“, erklärt sie. In Karlshagen betrifft dies 35 Stellplätze. Sie rechnet damit, dass ab dem Wochenende einige Camper vor der Tür stehen werden. „Das geht allerdings nur nach Voranmeldung“, betont sie. Derzeit ist die Leiterin der Anlage damit beschäftigt, alle Camper telefonisch zu erreichen. „Wir fragen, ob die Urlauber kommen wollen oder nicht“, sagt sie.

Weitere OZ+ Artikel

Und was erwartet die Camper in Karlshagen? „Die Sanitärgebäude bleiben geschlossen. Jeder Camper lebt also autark. Die Toilette muss er mitbringen, Strom und Wasser sowie die Entsorgung von Grau- und Schmutzwasser stellen wir zur Verfügung“, erklärt sie. Alles andere, wie zum Beispiel der Spielplatz, hat geschlossen.

Keine Camper mehr seit 17. März in Karlshagen

Die letzten Camper wurden am 17. März verabschiedet. Elf Stellplätze waren bis dahin noch belegt. „Derzeit sind wir nur damit beschäftigt, die Plätze für die Dauercamper vorzubereiten. Heißt also, dass wir noch mal die Wege aufhübschen“, so Ina Werth. Der Eigenbetrieb der Gemeinde bereitet gerade die Beschilderungen in Bezug auf die Hygieneregeln vor. „Die Aufsteller werden nicht nur auf der Anreisespur zu sehen sein, sondern auch in anderen Teilen des Platzes“, sagt sie. Auch das Personal wird auf dem Platz mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten.

Am Eingang der Rezeption stellt Campingplatz-Leiterin Ina Werth einen Ständer auf, mit welchem man sich die Hände desinfizieren kann. Quelle: Hannes Ewert

Der Sommer ist ausgebucht

Sollten die schrittweisen Lockerungen der Politik bis zum Sommer durchgängig greifen, sieht die Campingplatzleiterin einem guten Sommer entgegen. „Wir sind von Juli bis Mitte August komplett ausgebucht. Wir bekommen jeden Tag neue Anfragen, aber manchmal müssen wir die Menschen einfach nur noch vertrösten, denn wir können ja nicht einen Platz zweimal vergeben“, sagt sie. Die Nachfrage im eigenen Land wird laut Ina Werth steigen, denn die Urlauber haben aufgrund der Pandemie weniger Möglichkeiten, ins Ausland zu reisen.

Sanitärgebäude überall geschlossen

Mit der gleichen Situation haben derzeit die Mitarbeiter des Campingplatzes in Ückeritz zu tun. „Die Sanitärgebäude werden für die Camper nicht geöffnet, auch die Spielplätze bleiben dicht“, sagt Kurdirektor Toni Schulz. In dem Ostseebad haben 46 Dauercamper aus Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, nach Ückeritz zu reisen. „Wir rechen auch mit einem kleinen Ansturm – etwa 100 Leute“, sagt er. „Jeder Camper muss sich selbst versorgen – wir bieten nur Strom, Wasser und die Möglichkeit, seine Chemietoilette zu entsorgen“, sagt er. Durchaus kann es möglich sein, dass angrenzende Gastronomen einen Außer-Haus-Verkauf für die Camper anbietet. Ob es sich für sie finanziell lohnt, den Herd anzumachen, ist natürlich eine andere Frage“, sagt er.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Rezeption wird nicht in der üblichen Form betretbar sein. „Es wird eine Art Durchreiche geben, worüber alle Formulare und so weiter abgehandelt werden können“, erklärt er.

Dauercamper werden per Mail noch mal angeschrieben

In Trassenheide können laut der neuen Regelung 26 Dauercamper mit Erstwohnsitz in MV ihre Reise an die Ostsee in Richtung Campingplatz antreten. „Wir haben noch mal an alle eine E-Mail geschickt. Darin haben wir die Verhaltensregeln in Bezug auf die Corona-Pandemie erklärt. Darin ist inbegriffen, dass zum Beispiel die Sanitärgebäude geschlossen bleiben. Allein durch diesen Umstand wird sich mit Sicherheit der Ansturm auf den Campingplatz in Grenzen halten, da vielleicht nicht jeder Urlauber eine Toilette in seinem Wohnwagen hat. Auch das Duschen und normale Waschen müsste im Wohnwagen erledigt werden. Die Urlauber leben in der Zeit autark“, erklärt Stephanie Pflock aus der Tourist-Info.

Auf dem Campingplatz in Trassenheide hat in diesem Jahr noch kein Urlauber geschlafen. Quelle: Hannes Ewert

Die Rezeption ist nur über eine Notfallnummer erreichbar. „Ein Kollege kommt hin und klärt, wenn es Probleme gibt“, sagt sie. Pflock denkt, dass dennoch ein paar Camper kommen, um handwerkliche Dinge an ihrem Wohnwagen zu erledigen.

Lesen Sie auch:

Von Hannes Ewert