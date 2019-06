Ahlbeck

Wenn es um Fahrraddiebstähle geht, taucht in den Statistiken der Polizei auch immer wieder die Insel Usedom auf. Und besonders in den Kaiserbädern werden viele Fahrräder gestohlen. „In diesem Jahr sind es schätzungsweise schon 600 auf der Insel“, sagt Detlef Kern, Vorsitzender des Regionalen Präventionsrates der Insel Usedom. Absolute Sicherheit vor Fahrraddiebstahl gibt es zwar nicht, man könne es Kriminellen aber so schwer wie möglich machen. Deshalb steht Kern mit Vertretern der Polizei und der Opferschutz-Organisation Weißer Ring heute drei Stunden am Radweg gegenüber dem Ahlbecker HdE. „Wir wollen aufklären und informieren“, so Kern.

Beim Schutz hängt viel von der Qualität des verwendeten Fahrradschlosses ab. „Viele zahlen für ihr E-Bike bis zu 2000 Euro, verwenden aber ein einfaches Seilschloss im Wert von 20 Euro. Da muss man auch etwas mehr investieren.“

Um sichere und stabile Schlösser ging es an einem Stand, während an einem anderen Polizeihauptkommissar Silvio Gückstock und Polizeioberkommissar Rene Behrens Fahrräder codierten. „Auch das schreckt den einen oder anderen Fahrraddieb ab“, so Behrens, der gerade das Fahrrad von Brigitte Wenta codiert. Die Heringsdorferin fährt mit dem Rad zur Arbeit nach Ahlbeck. „Ich bin hier zufällig vorbeigekommen und nutze das Angebot der Codierung gleich“, so die Einheimische.

Sie erfährt dabei auch von einer weiteren Aktion: Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollen schon bald mit Sattelüberziehern fürs Fahrrad ausgestattet werden. „Wenn sie bei Kontrollen ein schlecht gesichertes Rad sehen, kommt der Überzug auf den Sattel mit dem Hinweis, das Fahrrad besser zu sichern“, so Kern.

Henrik Nitzsche