In der Nacht zu Freitag wurde ein Firmentransporter in Ahlbeck aufgebrochen. Erst in der vergangenen Woche wurden zwei Männer festgenommen, die in Usedom-Stadt einen Transporter aufbrachen und flüchteten. Ob sie mit dem Aufbruch des Transporters in Ahlbeck in Verbindung gebracht werden können, klärt nun die Polizei.