So laufen Stadtführungen durch Greifswald in der Corona-Krise

Greifswald

In Greifswald tauchen nach dem fast dreimonatigen Corona-Lockdown wieder Touristen bei einer Stadtführung in die Geschichte der Hansestadt ein. Nachdem das Gesundheitsamt des Kreises das Hygienekonzept der Stadt-Info genehmigt hatte, führte am Samstag der 21-jährige Jurastudent Hagen Hoppe die ersten Gäste durch die Stadt.

Die geführten Touren, an denen derzeit maximal 20 Personen teilnehmen dürfen, hätten ihm in den vergangenen Wochen schon gefehlt. „Man macht das ja nicht des Geldes wegen, sondern weil es einem Spaß macht“, sagt Hoppe. 17 Gäste haben sich zur Stadtführung angemeldet und ihre Kontaktdaten in der Tourist-Info hinterlassen. Zu Beginn weist Hoppe die Urlauber auf die Abstandsregelungen hin und empfiehlt das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

„Schön, endlich wieder rauszukommen“

Unter den Teilnehmern sind mehrere Urlauber, die den Norden ohne Corona nicht entdeckt hätten. Petra Dickhoff wollte ursprünglich gemeinsam mit ihrem Mann in Italien sein, um dort mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. „Nun haben wir uns wegen Corona kurzfristig für die Ostsee entschieden“, sagt die Krefelderin.

„Die Ostseeküste hätten wir ohne Corona nie kennengelernt“, schwärmt sie. Stralsund, Greifswald und die Landschaft gefielen ihr sehr gut. „Dass man auch hier oben gut Fahrradfahren kann, hätte ich nicht gedacht.“

Eine Wiederholungsbesuch sei nicht ausgeschlossen. Ein anderes Paar aus Potsdam wäre jetzt auf den britischen Kanalinseln wandern, aber auch ihnen machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Für das Ehepaar Elena und Dieter Wilke aus Schwedt ist der Wochenend-Kurztripp an die Ostsee der erste Urlaub nach den Ausgangsbeschränkungen. „Es ist so schön, endlich wieder rauszukommen“, sagt Elena Wilke.

Mindestabstand wird auch mal vergessen

Unter die Gruppe hat sich auch Reinhard Bartl, ein „alter Stadtführer-Hase“, gemischt. „Ich wolle mal schauen, wie der Junge das so macht“, sagt Bartl. Und wie das so läuft mit dem Hygienekonzept. Hagen Hoppe, der in dem Image-Film für das Greifswald-Markting ein Alpaka durch die Stadt führte, nimmt nun mit seinen historischen Anekdoten die Urlauber ins Schlepptau.

Vom Marktplatz, vorbei ans Caspar-David-Friedrich-Haus, rüber zur Uni mit dem Rubenow-Denkmal und dem Dom. Gebannt lauschen die Gäste seinen Erzählungen – und da gerät auch der Mindestabstand mitunter in Vergessenheit.“Ich versuche daran zu denken“, sagt Hoppe. „Aber ich vertraue auch darauf, dass die Gäste das im Blick haben.“

Wegen Corona 150 Stadtführungen ausgefallen

Zwischen April und Mai fielen in Greifswald 150 Stadtführungen aus. Damit ist uns etwa ein Viertel des Aufkommens und damit auch ein Umsatzfaktor weggebrochen, sagt der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher. Im vergangenen Jahr zählte die Stadt-Info 647 Führungen mit 14 400 Teilnehmern. „Dem Gesundheitsamt sind wir beshalb sehr dankbar, dass wir jetzt wieder starten dürfen“ so Wittenbecher. Die Altstadtrundgänge werden montags bis samstags, jeweils um 14 Uhr, angeboten.

Von Martina Rathke