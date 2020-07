Zinnowitz

Mit zahlreichen Freunden, Weggefährten und Sportlern feierte Boxtrainerlegende Ulli Wegner am Freitag die offizielle Eröffnung seiner Dauerausstellung im Obergeschoss der Promenadenhalle in Zinnowitz. Mehr als 300 Exponate des Weltmeistertrainers sind in den kommenden drei Jahren dort zu sehen. Die Ausstellung zog im Vorjahr von Gera an die Ostsee. Die Eröffnung sollte eigentlich schon im Januar sein, jedoch knockte ein komplizierter Oberschenkelhalsbruch den 78-Jährigen aus.

Zu den Gästen am Freitag zählten Gerd Hascher, Ute Hascher-Brückner, Hartmut Domke (r.) und Jochen Weise. In der Mitte steht Ulli Wegner mit seiner Frau Margret. Quelle: Hannes Ewert

Zwei Operationen und eine längere Reha waren nötig, damit Wegner wieder gehen kann. Heute bewegt er sich an Krüken fort. Zu den Wegegefährten und engen Freunden von Ulli Wegner gehört unter anderem das Zinnowitzer Ehepaar Gerd Hascher und seine Frau Ute Hascher-Brücker, welche im Teeager-Alter für die DDR den Weltmeistertitel der Frauen in der 4-mal-100-Meter-Freistil-Staffel in Kolumbien holte.

Von Hannes Ewert