So lief die Impfaktion in der Ahlbecker Ostseetherme

Ahlbeck

Die vom Landkreis Vorpommern-Greifswald organisierte Impfaktion am Wochenende in der Ahlbecker Ostseetherme war ein Erfolg. Über 500 Menschen haben sich an zwei Tagen gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Freitag waren es 151 Personen, teilt Heringsdorfs Rathaussprecher Krischan Ritter mit.

„Am Samstag wurden in der Therme 361 Personen geimpft“, so Ritter. Der Landkreis hatte seine Impfzentren für alle geöffnet, so dass auch Urlauber am Wochenende die Chance hatten, sich auf Usedom impfen zu lassen. Verimpft wurden an beiden Tagen BioNtech/Pfizer und das Vakzin von Johnson & Johnson.

Die meisten, die am Samstag in die Ostseetherme kamen, holten sich dort ihre Zweitimpfung mit AstraZeneca ab. Das waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Sonderimpfaktion vom 24. April. Unterstützt wurden die Mitarbeiter der Therme auch diesmal von Kräften des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks.

Viele nutzten das Angebot vor Ort, sich einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen. Sie bekamen ein Impfzertifikat mit dem QR-Code zu ihrer Corona-Impfung.

Ein weiterer Sonderimpftag in der Ostseetherme ist am 13. August von 9 bis 18 Uhr geplant. Zu diesem Termin wird der Impfstoff von BioNtech/Pfizer ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft, heißt es vom Landkreis.

Von Henrik Nitzsche