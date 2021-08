Usedom

Ferienspaß für Kids: Die Rotarier aus Anklam und Usedom und der Urlaubskinder e. V haben einen Ausflugstag für Kinder organisiert. Mit Kindern, die in Familien mit wenig Einkommen leben, fuhr die Gruppe zum Klettern und an den Strand. Normalerweise organisieren sie ein mehrtägiges Camp, erzählt Rotarier Ralf Fleischer, doch schon letztes Jahr musste dies ausfallen.

Gemeinsam mit den Kindern ging es am Tag des Ausfluges zum Kletterwald nach Neu Pudagla. „Von unten sah alles scheinbar leicht aus, aber hoch oben auf den Seilen, war es doch für so manch einen, eine echte Herausforderung“, erzählt Fleischer über den Tag.

Anschließend verbrachten sie den Rest des Tages am Strand in Trassenheide. Baden, Ballspielen oder ein Eis essen: Die Kinder hatten viel Spaß. „Die Erwachsenen wurden wieder zu Kindern, die Kinder tobten ausgelassen und forderten uns entsprechend“, so der Rotarier. Die mitgebrachten Spielsachen wie Wasserspritzen und Bälle wurden dem „Gesundbrunnen Anklam“ gespendet.

Von sp