So möchten die Karlshagenern den Kindern eine Freude machen

Karlshagen

In der OIL-Tankstelle von Vicky Müller in Karlshagen stapeln sich im abgesperrten Gastronomiebereich etliche Geschenke in schönem Weihnachtspapier. Darauf kleben kleine Zettel: Formulierungen wie „Junge ab 4 Jahre“, „Mädchen ab 6 Monate“, „Junge ab 10 Jahren“ stehen dort handschriftlich geschrieben. Diese Geschenke kommen von Karlshagenern und sind für Kinder aus den benachbarten Orten bestimmt. „In der Corona-Krise ist echt jedes Kind bedürftig- egal ob arm oder reich“, sagt Vicky Müller.

Alle Fäden laufen auf dem Handy und in der Tankstelle zusammen

Zusammen mit ihrer Freundin Fanny Orpel startete sie ein besonderes Projekt in dem Ostseebad. „Wir gründeten im ersten Lockdown im Frühjahr eine Nachbarschaftshilfe. Vieles wird entweder über die Tankstelle oder über eine privat organisierte Facebook-Gruppe organisiert“, erklärt sie. Die Fäden laufen bei ihr auf dem Handy zusammen. Sinn und Zweck ist es, Menschen zu helfen, die auf Hilfe in Corona-Zeiten angewiesen sind. „Wir helfen zum Beispiel beim Einkaufen, Besorgungen oder auch kleinere Dienstgänge“, sagt sie. Rund 400 Männer und Frauen gehören in diese Internetcommunity.

Kinder leiden unter den Corona-Bedingungen

Zur Weihnachtszeit möchten sie an die Menschen denken, die ihrer Meinung nach in der Corona-Zeit oft zu kurz kamen –die Kinder. „Die Weihnachtsfeier fällt aus, es wird nicht gewichelt, kein Kinobesuch, keine Freunde im großen Stil sehen und so weiter. Hinzu kommt, dass sie im Frühjahr wochenlang nicht auf den Spielplatz durften und aufgrund der geschlossenen Schulen kaum ihre Freunde gesehen haben“, erklärt Müller. So seien es die Kinder, die in der Zeit besonders leiden mussten.

Der Zusammenhalt ist großartig

Seit dem vergangenen Mittwoch werden die Geschenke in der Tankstelle gesammelt. „Es kommen jeden Tag welche hinzu. Ich denke, dass die Postfrau noch ganz schön zu schleppen“, sagt sie. Die Pakete, die bereits in der Tankstelle lagern, kommen nicht nur von Einheimischen, sondern auch von zahlreichen Urlaubern. „Dieser Zusammenhalt unter den Menschen ist echt wahnsinnig schön“, so Müller.

Spaziergang durch den Ort

Doch wie kommen die Geschenke nun zu ihren Empfängern? „Große Veranstaltungen können wir leider aufgrund der Corona-Regeln nicht organisieren. Noch befinden wir uns im Lockdown, aber wer weiß, wie es ab Dezember läuft“, sagt sie. Zusammen mit dem Eigenbetrieb der Gemeinde entwickelten Fanny Orpel und Vicky Müller die Idee, dass man zu einem Spaziergang durch den Ort einladen könnte. „An der Konzertmuschel stehen dann die Geschenke für die Kinder bereit und jeder kann sich auf dem Spaziergang ein Geschenk abholen. Der Weihnachtsmann wird wohl auch kommen.“

Wer auch einen Beitrag zum Gelingen der Geschenkeaktion machen will, kann gerne ein Päckchen schnüren. Selbstredend ist, dass es Dinge sein sollten, die noch brauchbar sind.

Von Hannes Ewert