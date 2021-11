So nachgefragt sind die Corona-Schnelltestzentren auf Usedom und in Wolgast 

Insel Usedom/Wolgast

Bund und Länder haben die Corona-Maßnahmen erneut verschärft. Seit Donnerstag gilt in Mecklenburg-Vorpommern in großen Teilen des öffentlichen Lebens für Innenbereiche die sogenannte 2G-plus-Regel – nur Zutritt für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem negativem Corona-Test. Die 2G-plus-Regel gilt beispielsweise für den Restaurantbesuch oder in Kinos, Theatern, Konzerten, Museen und Schwimmbädern.

Axel und Maike Deepen aus Bremen stehen vor dem Testzentrum in Zinnowitz. Beide sind geimpft, brauchen für das Abendbrot aber einen negativen Test. Quelle: Hannes Ewert

Die Regeln bedeuten, dass man in den Testzentren nun wieder mehr Zeit mitbringen muss, weil deutlich mehr Menschen davon Gebrauch machen. 50 Anmeldungen lagen für gestern vor, am Ende des Tages waren es knapp 250 Tests an der deutsch-polnischen Grenze, wie Christoph Kniehase, Projektmanager der Firma CoviMedical GmbH, auf OZ-Nachfrage informiert. In dem Container, der lange Zeit Zoll- und Polizeikräfte beherbergte, gibt es nur Termine über die Seite www.15minutentest.de.

Für den Freitag würden schon 146 Anmeldungen vorliegen. „Am Ende des Tages werden es wohl 300 bis 400 sein“, so Kniehase, dessen Firma in MV nur das Testzentrum in Ahlbeck betreibt. Angesichts der neuen Entwicklung denkt er über die Erweiterung der Öffnungszeiten nach. Gegenwärtig hat er zwei Mitarbeiter vor Ort. Am Wochenende ist das Testzentrum geschlossen. „Über eine Öffnung am Wochenende denken wir nach. Nur brauche ich dafür auch das Personal.“

300 Tests täglich im Wolgaster MMZ

Im Testzentrum im MMZ Möbelmarkt in Wolgast, das Prof. Alexander Riad betreibt, werden die Tests ohne Terminvergabe vorgenommen. Die Nachfrage sei groß, sagt der Mediziner. An die 300 Tests pro Tag werden seit dieser Woche wieder durchgeführt. Da komme es schon mal vor, dass man 15 bis 20 Minuten warten müsse, bis man an der Reihe sei. „Ich finde, es geht dennoch sehr schnell. Meine Mitarbeiter sind gut eingearbeitet“, so Riad.

Eine lange Schlange vor dem Corona-Schnelltestzentrum beim MMZ Möbelmarkt in der Wedeler Straße in Wolgast. Täglich werden an die 300 Tests durchgeführt. Quelle: Tilo Wallrodt

Auf das Testergebnis kann man warten, muss es aber nicht. „Wir arbeiten volldigital. Die Bürger können nach dem Test ihrer Wege gehen, sie erhalten das Testergebnis dann 15 Minuten später per E-Mail aufs Handy oder direkt in die Luca-App“, erläutert Prof. Raid. Das klappe problemlos und erspare den Getesteten Wartezeiten vor dem Testzentrum. Außerdem sei es umweltfreundlich, weil kein Papier verbraucht wird. „Wer allerdings kein Handy besitzt oder lieber einen Papiernachweis hat, der bekommt das Testergebnis selbstverständlich ausgedruckt.“

Das Wolgaster Testzentrum in der Wedeler Straße hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet und samstags von 8 bis 16 Uhr. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten ist momentan für Alexander Riad kein Thema. „Da ist keine Planungssicherheit vorhanden. Ich müsste neues Personal einstellen, die vernünftige Arbeitsverträge haben wollen. Aber derzeit kommen ja täglich neue Regelungen. Ich warte erst mal ab.“

Weitere Testzentren auf Usedom im Aufbau

In den Testzentren der Usedom Süd GmbH (TUS) herrscht ebenfalls riesiger Andrang, wie Betreiberin Stephanie Lehmann bestätigt. Mehrere hundert Tests werden täglich in den Testzentren auf der Insel Usedom durchgeführt. Auch hier arbeitet man volldigital, allerdings müssen die Termine zum Testen online gebucht werden. Dadurch ersparen sich die Testpersonen lange Wartezeiten.

Wegen der großen Nachfrage nach Testmöglichkeiten wird bei der TUS gerade hochgefahren, es kommen weitere Testzentren dazu. Ab 1. Dezember bietet das Unternehmen dann insgesamt an elf Standorten auf der Insel Usedom Testmöglichkeiten an.

Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz