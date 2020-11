So oft landete der Rettungshubschrauber nachts in Vorpommern

Greifswald/Usedom

Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47“ hob seit dem 3. August zu insgesamt 53 Einsätzen in der Dunkelheit ab. Dies teilt ein Sprecher der DRF Luftrettung auf OZ-Anfrage mit. Seit etwas mehr als 100 Tagen ist es der Crew möglich, auch in der Dunkelheit zu fliegen. Vorher waren die Einsätze nur bei Tageslicht möglich.

Mit 24 Alarmierungen war er am häufigsten im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs, um Verletzte und Erkrankte schnellstmöglich ins Klinikum zu fliegen. Mit 21 Einsätzen reiht sich der Landkreis Vorpommern-Greifswald direkt danach ein. Jeweils vier Mal war er im LK Mecklenburgische Seenplatte und im Bundesland Brandenburg im Einsatz. Wie die DRF Luftrettung mitteilt, waren Schädel-Hirn-Verletzungen (9) die häufigste Ursache, warum der Hubschrauber ausrücken musste. Danach reihen sich Wirbelsäulenverletzungen (7), Schlaganfall (5), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (5), Gefäßerkrankung (4), Verbrennungen, Vergiftungen, Gesichtsfraktur, Atemwegserkrankungen, Allergische Reaktion, Beckenfraktur und Verrenkungen der Gelenke ein.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Piloten mit der Bilanz zufrieden

Die Bilanz der Piloten in den ersten 100 Tagen fällt sehr gut aus. Markus Freudenhagen, Pilot auf dem „Christoph 47“ und Regionalleiter Nord der DRF Luftrettung: „Durch den Nachtflug können wir jedem Patienten eine zusätzliche Chance auf Genesung geben, die es so vor einem Jahr nicht gab. Darüber hinaus möchten wir uns ganz besonders bei den örtlichen Feuerwehren bedanken, die uns durch ihre Unterstützung zu jeder Uhrzeit eine sichere Landung ermöglichen.“

Mitte Oktober landete das erste Mal in der Dunkelheit der Rettungshubschrauber „Christoph 47“ auf dem Zinnowitzer Sportplatz. Eine Patientin wurde anschließend mit Verbrennungen nach Berlin geflogen. Quelle: Hannes Ewert

Rettungsdienste haben nun einen Schlüssel für den Sportplatz

In Zinnowitz wird der Sportplatz durch den Rettungshubschrauber in Anspruch genommen. Beim ersten Einsatz waren die Einsatzkräfte allerdings auf dem Sportplatz „gefangen“, da die Anlage verschlossen war. Erst ein Mitglied des Vereins kam von zu Hause, um aufzuschließen. Jetzt wurden die umliegenden Rettungswagen mit einem Schlüssel für das Tor ausgestattet. Außerdem ist es ihnen nun möglich, die Flutlichtanlage zu bedienen. Den ersten erfolgreichen Einsatz mit eingeschalteter Flutlichtanlage gab es am vergangenen Donnerstag.

Lesen Sie auch

Von Hannes Ewert