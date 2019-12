So proben die Sänger für das Weihnachtsoratorium auf Usedom

Koserow

Aus dem Begegnungszentrum „Wacholderbusch“ erklingen festliche Gesänge. Clemens Kolkwitz, Leiter des Usedomer Kantatenchores, Vollblut-Musiker und Allround-Künstler, probt mit seinen Sängern für das Weihnachtskonzert. Die Akustik mittendrin im Ensemble der Damen und Herren ist beeindruckend. Gänsehaut pur. Es ist bereits das achte Mal, dass die rund 60 Insulaner unter dem Dirigat von Kolkwitz das Bachsche Weihnachts-Oratorium aufführen. „Aber jedesmal ist es eine neue Herausforderung, aus dem am Ende bei den Konzerten eine riesige Freude wird“, berichtet der 70-Jährige. In den Jahren dazwischen erklangen jeweils andere namhafte Stücke, etwa weihnachtliche Teile aus dem „Messias“ sowie Oratorien zum Fest von Heinrich Schütz und Heinrich von Herzogenberg.

Anspannung und Erwartung

Kolkwitz weiß, dass die Anspannung und große Erwartung auf beiden Zeiten, bei den Choristen und Musikern wie beim zahlreichen Stammpublikum dieser Aufführungen, dominieren. Ausdruck dessen ist unter anderem der Umstand, dass es mittlerweile nicht mehr genügt, sich eine Stunde vor Konzertbeginn gute Plätze in den Kirchen von Benz (16 Uhr) und Koserow (19 Uhr) sichern zu wollen. Der Andrang ist riesig, auch wenn die Temperatur alle frösteln lässt. Immerhin kommen zum inzwischen ausgesprochen gesangsstarken, weil auch formidabel eingespielten Chor mit der Baltischen Kammerphilharmonie Danzig sowie „Trompeten“ aus Greifswald auch namhafte Solisten, darunter wieder Maren Christina Roederer (Sopran) und Bert Mario Temme (Bass). Ein Musikerereignis der hochwertigsten Art für die Insel!

Clemens Kolkwitz leitet den Chor. Quelle: Steffen Adler

Vorbereitungen seit dem Sommer

Die Vorbereitungen auf die beiden Aufführungen (es erklingen die Teile ein bis drei und sechs des Oratoriums) laufen bereits seit dem Sommer. Man ahnt daher, wie hoch die Ansprüche sind, die die Akteure an sich selbst stellen, und mit denen Kolkwitz an die Proben heran geht. Vorab schickt er allen Sängern (!) MP3-Dateien für sämtliche Tonlagen, um ihnen das Üben auch im privaten Bereich zu ermöglichen. Später folgen die regelmäßigen gemeinsamen Probenstunden. „Ich bin zum ersten Mal dabei und finde riesigen Gefallen an dem Konzert“, beschreibt Karina Schulz, die bei der Usedom Tourismus GmbH arbeitet, das Tun im Ensemble. An ihrer Seite singen langjährig aktive Insulanerinnen wie Karola Starbaty, Petra Piest und Martina Tesch. Immer wieder gern und engagiert dabei sind außerdem Vanessa und Paul Wiese aus Wolgast sowie Sandra Grüning, der Kolkwitz augenzwinkernd zudem das schönste Lächeln im Chor bescheinigt.

Regelmäßig treffen sich die Chormitglieder, um gemeinsam zu proben. Quelle: Steffen Adler

Unterstützung aus allen Himmelsrichtungen

Das gesamte Projekt funktioniert übrigens nur, weil sich die Akteure unglaublich ins Zeug legen und sich andererseits der Landkreis sowie Unternehmen der Region, etliche Hotels und Apotheken sowie Selbstständige als großzügige Sponsoren erweisen. „Darüber hinaus möchten wir die Konzertgäste bitten, uns am Ausgang mit einer angemessenen Spende zu unterstützen, damit unser Konzertvorhaben auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Kolkwitz, der schlussendlich auch noch für den finanziellen Aspekt des Weihnachtskonzertes verantwortlich zeichnet.

Eine ausführliche Pause wird es nach den beiden Konzerten übrigens für einige der Akteure nicht geben. Denn schon zu Silvester und am Neujahrstag erklingen – wiederum in Benz und Koserow – Motetten von Mendelssohn-Bartholdy. Allerdings in kleinerer Besetzung und ohne Instrumente. Zwölf Sänger bilden dafür einen Extrachor. Und die Zuhörer dürfen sich außerdem darauf freuen, 400 Jahre alte, lateinamerikanische Barockmusik aus El Salvador geboten zu bekommen. Eine seltene und außerordentliche Offerte, auf deren Klang in den Gotteshäusern nicht nur der „Chef“ gespannt ist. Und was passt besser zum Start ins neue Jahr, als auf eine musikalische Entdeckungsreise zu gehen?

Termine:

Bachs Weihnachtsoratorium am 21. Dezember, ab 16 Uhr in der Benzer Kirche und ab 19 Uhr in der Kirche Koserow;

Konzerte zum Jahreswechsel mit Motetten von Mendelssohn-Bartholdy am 31.Dezember ab 17 Uhr in der Kirche Benz und am 1. Januar ab 16 Uhr in Koserow

Von Steffen Adler