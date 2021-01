So reagieren die Kirchen auf Usedom auf aktuelle Inzidenzwerte 

Koserow

Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Koserow hat beschlossen, aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Sonntagsgottesdienste bis einschließlich 28. Februar ausfallen zu lassen. „Hierbei wird auf die aktuelle landeskirchliche Empfehlung reagiert“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Pastorin Bettina Morkel wird aber wie während des ersten Lockdowns einen „Sonntagsgruß“ per Mailverteiler an die Gemeindeglieder schicken und auf der Homepage veröffentlichen. Dieser ist als Sonntagspredigt mit Andacht zum Feiern für Zuhause gedacht.

Alle anderen evangelischen Kirchengemeinden der Insel und in Wolgast werden auch weiterhin Gottesdienste feiern. Cord Bollenbach von der Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz begründet dies so: „Da wir im Amtsbereich Usedom Nord und Amt am Peenestrom weit von dem Inzindenzwert 200 entfernt sind, werden wir an den Präsenzgottesdiensten festhalten. Unsere Hygiene- und Sicherheitskonzepte sind für die Situation angemessen.“

Die evangelischen Kirchengemeinden in den Kaiserbädern bieten ebenso weiterhin Gottesdienste an. Diese sind verkürzt und dauern in der Regel 40 Minuten. In Ahlbeck setzt Kantorin Sylvia Leischnig wöchentlich einen musikalischen Schwerpunkt und sie singt die üblichen Gemeindelieder solistisch.

„In Bansin und Heringsdorf singt Kantor Bert-Henry Albrecht das Wochenlied, Teile der Liturgie und bereichert die Gottesdienste mit Klaviermelodien. In Heringsdorf gibt es auch jeden Sonntag einen Gottesdienst speziell für Kinder um 11 Uhr im Gemeinderaum“, teilt Pastor Christian Pieritz mit.

In Zirchow kann in dem engen Gemeinderaum keine Winterkirche stattfinden. Den Gemeindegliedern in Ahlbeck und Zirchow, die im Moment nicht die Kirche besuchen, bringt Pastor Henning Kiene die Gebete, Texte und die Predigt in einem Pfarrbrief an die Haustür oder sendet diesen per E-Mail. Die Pastoren in den Kaiserbädern weisen auch darauf hin, dass der ZDF-Fernsehgottesdienst und die Radiokirche im NDR am Sonntag für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Die Kirchengemeinden Benz und Morgenitz bieten Gottesdienste in verkürzter Form an. Am kommenden Sonntag um 9:30 Uhr in Benz und um 11:00 Uhr in Liepe. Auch in Usedom, Stolpe und Mönchow werden die Gottesdienste wie gewohnt stattfinden.

Für Wolgast teilt Pastor Sebastian Gabriel mit: „Sofern der Inzidenzwert unter 200 liegt (wie ja auch derzeit der Fall), findet der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in St. Jürgen in der Breiten Straße statt. Bei Werten von über 200 feiern wir keinen Präsenzgottesdienst und würden das über die Zeitung kommunizieren.“

Einen Überblick über die nächsten Gottesdienste der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden auf Usedom finden Sie unter: www.kirche-auf-usedom.de/kalender

Von Dietmar Pühler