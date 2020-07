So schnorrte sich ein 51-Jähriger durch die Hotelzimmer rund um Greifswald

Zinnowitz

Offene Rechnungen nicht bezahlen, über Nacht einfach lautlos verschwinden oder Ausreden erfinden, dass an der Rezeption die Geldkarte nicht funktioniert. Hin und wieder kommt es bei Hoteliers und Ferienwohnungsbesitzern auf der Insel Usedom und der Region vor, dass „Urlauber“ in ihren Betten schlafen, die gar nicht bezahlen.

Ein Dutzend Gastgeber wurden Opfer des Betrügers

Am Sonntag ging der Polizei in Greifswald ein 51 Jahre alter Mann ins Netz, der seit Monaten sein Unwesen mit dem sogenannten „Einmietbetrug“ in der Region treibt. Wie die Polizei ermittelte, gehen auf sein Konto eine ganze Reihe von Betrugsdelikten - insgesamt 12! „Hierbei waren vor allem Unterkünfte wie Hotels und Ferienwohnungen in Orten in und um Greifswald sowie in Lubmin, Jarmen, Wolgast und Trassenheide betroffen“, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse.

Die Vorgehensweise des Täters war dabei nahezu gleich: Der Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mietete sich für einige Tage in der Unterkunft ein und verließ diese entweder unerwartet oder gab vor, nur schnell Bargeld holen zu wollen, wobei er nicht wieder zurückkehrte. In allen Fällen kam es jedoch nie zu einer Zahlung der offenen Rechnungen. In diesem Zusammenhang wurden bei der Polizei bisher zwölf Taten angezeigt.

Der Mann ist bei der Polizei allerdings kein Unbekannter, denn er ist bereits wegen Urkundenfälschung in Erscheinung getreten und hätte eine Freiheitsstrafe von 75 Tagen antreten müssen. „Er konnte den Betrag von 2250 Euro nicht zahlen. Deshalb ging es für ihn auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Stralsund“, so Krosse.

Mann in Greifswald festgenommen

Auf die Schliche kamen die Polizisten dem Mann, weil der Inhaber eines Hotels in Greifswald-Wieck den vermutlichen Betrüger meldete. „Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald nahmen daraufhin persönlich Kontakt zum Inhaber auf und trafen auf den 51-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen.“ Der 51-Jährige zeigte sich geständig und räumte alle bisherigen Taten ein. Wie sich herausstellte, lebt der Mann in Vorpommern ohne festen Wohnsitz. Dies war offenbar auch das Problem, weshalb man seiner nicht so schnell habhaft werden konnte.

Betrug kommt hin und wieder vor

Der sogenannte Einmietbetrug kommt in einer Urlaubsregion wie Vorpommern mit zahlreichen Ferienwohnungen und Hotels immer mal wieder vor. Wie Krister Hennige, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes für den Kreis Ostvorpommern, berichtet, belaufen sich die Fälle im Jahr im sehr niedrigen, einstelligen Bereich. Um den Betrügern bereits vor der ersten Nacht den Wind aus den Segeln zu nehmen, empfiehlt Hennige immer die Vorkasse und das Ausfüllen des Meldescheins mit Abgleich des Personalausweises.

„Vorkasse sollte man immer verlangen, wenn es sich nicht um Stammkunden handelt“, erklärt er. Auch sein Hotel, die Vineta-Hotels in Zinnowitz, wurden bereits Opfer von Betrügern. „Das war allerdings schon viele Jahre her. In ein bestimmtes Raster kann man die Gäste nicht stecken - von Mitte 30 bis ins mittlere Alter ist alles dabei“, sagt er.

„EC-Karte funktioniert nicht“

In den besagten Fällen buchen sie sich die Getränke und Speisen immer auf ihr Zimmer. „Am letzten Tag sagen sie dann, dass ihre EC-Karte nicht funktioniert und die Mitarbeiter des Hotels am besten die Rechnung nach Hause schicken sollen. Dann stellt sich heraus, dass die Rechnung nie bezahlt wird“, sagt er.

Der 51-jährige Betrüger wird in Zukunft erstmal keine Zeit mehr haben, kostenlos in Urlaubsunterkünften zu schlafen. Für die nächsten 75 Tage sitzt er hinter schwedischen Gardinen und betrachtet die Außenwelt durch Gitterstäbe.

